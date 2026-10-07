Polonya basını Fransa'nın Türkiye hesabını yazdı! "SAMP/T sadece başlangıç"

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Savunma İş Birliği Yol Haritası Avrupa basınının gündemine girdi. Polonya merkezli Defence24, Ankara ile Paris arasındaki yeni dönemi mercek altına aldı. Aleksander Olech'in kaleme aldığı analizde SAMP/T NG'nin masadaki en güçlü başlıklardan biri olduğu değerlendirilirken, asıl meselenin hava savunma sisteminin ötesine geçebileceğine işaret edildi.

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Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işaret ettiği Türkiye-Fransa-İtalya arasındaki SAMP/T görüşmeleri Avrupa basınının yeniden gündemine girdi. Ankara ile Paris arasında imzalanan Savunma İş Birliği Yol Haritasını mercek altına alan Polonya basını, SAMP/T'nin daha geniş kapsamlı bir savunma ortaklığının başlangıcı olabileceğini yazdı.

Polonya merkezli Defence24, Fransa'nın Türkiye'ye "kamuoyuna açıkça itiraf edebileceklerinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğu" değerlendirmesine yer verdi.

Analizde SAMP/T NG'nin iki ülke arasındaki yeni dönemin en açık sınavı olduğu ancak iş birliğinin bunun çok daha ötesine geçebileceği kaydedildi.

Türkiye ile Fransa arasında 3 Ekim'de Savunma İş Birliği Yol Haritası imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, anlaşmayla savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atıldığını açıklamıştı.

Polonya basını Fransanın Türkiye hesabını yazdı! SAMP/T sadece başlangıç

POLONYA BASINI: "İKİ ÜLKE BİRBİRİNE DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Defence24'te Aleksander Olech imzasıyla yayımlanan analizde, imzalanan belgenin henüz bir SAMP/T anlaşmasını, Meteor düzenlemesini veya teknoloji transferi paketini resmen doğrulamadığının altını çizdi.

Buna karşılık yol haritasının, Ankara'nın hava savunma mimarisini güçlendirdiği ve Paris'in yıllar süren gerilimin ardından Türkiye'nin modernizasyonunda daha fazla rol aradığı bir dönemde yeni bir siyasi kanal oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

"SAMP/T MASADAKİ EN GÜÇLÜ BAŞLIK"

Türkiye, Fransa ve İtalya arasında uzun menzilli hava savunma sistemi konusunda yıllardır devam eden temasların yeniden hareketlendiğine işaret eden Defence24, Suriye, Libya, Yunanistan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gibi başlıklardaki görüş ayrılıklarının geçmişte süreci zorlaştırdığını hatırlattı. Ancak Polonya basınına göre tablo artık değişiyor.

Defence24, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuz ayında Türkiye ve İtalya ile teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladığını hatırlatarak Paris'in muhtemel bir satış konusundaki önceki itirazlarının da yumuşadığına işaret etti.

Polonya basını Fransa'nın Türkiye hesabını yazdı! "SAMP/T sadece başlangıç"

"MESELE TÜRKİYE'NİN ALIP ALMAYACAĞI DEĞİL"

Polonya basınının analizinde Türkiye'nin muhtemel SAMP/T NG sürecindeki konumuna ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Eğer SAMP/T NG bu sürecin bir parçası haline gelirse, mesele Fransa'dan Türkiye'ye basit bir fırlatıcı satışı olmayacaktır. Ankara teknoloji, endüstriyel katılım ve kendi mimarisiyle entegrasyon isteyecektir. Türkiye'nin yaklaşımı yıllardır bu olmuştur."

Analizde, muhtemel paketin Türk savunma sanayisinin katılımını, Çelik Kubbe entegrasyonunu ve anlamlı bir teknoloji transferini içermesi halinde anlaşmanın öneminin satın alınacak batarya sayısının çok ötesine geçeceği kaydedildi.

Polonya basınına göre muhtemel anlaşma yalnızca Türkiye açısından değil, Fransa açısından da stratejik önem taşıyor. Defence24, Fransa'nın Türkiye hesabını şöyle açıkladı:

"Bir Türk programı, Avrupa hava ve füze savunmasının NATO ülkeleri için merkezi meselelerden biri haline geldiği bir dönemde Fransız sanayisini destekleyecektir. Bu aynı zamanda Paris'in, siyasi gerginliklerin çoğu zaman endüstriyel mantığın önüne geçtiği Türk savunma pazarına yeniden girmesine imkan sağlayacaktır."

Polonya basını Fransa'nın Türkiye hesabını yazdı! "SAMP/T sadece başlangıç"

"FRANSIZ ŞİRKETLERİ TÜRK SAVUNMA EKOSİSTEMİNE GİRİYOR"

Analizde, Ankara-Paris hattındaki iş birliğinin SAMP/T ile sınırlı olmadığına işaret edilerek Safran ile Baykar arasındaki stratejik ortaklık örnek gösterildi.

Defence24, "Safran ve Baykar, elektro-optik sistemler, navigasyon, senkronizasyon, güdüm ve güdümlü silahları kapsayan ve Euroflir'in Bayraktar TB2'ye entegre edileceği stratejik bir ortaklık imzaladı. Bu normal bir alıcı-satıcı ilişkisi değildir. Bu bir ortak geliştirme sürecidir. Bu durum, Fransız sanayisinin sadece dışarıdan bitmiş ürünler sunmakla kalmayıp Türk savunma ekosisteminin bazı parça ve alanlarına şimdiden girdiğini gösteriyor." yorumunu paylaştı.

SAMP/T NG'nin yanı sıra Meteor füzesine de ayrı bir parantez açan Polonya basını, Türkiye'nin Eurofighter süreci ile Meteor arasındaki bağlantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Meteor, muhtemelen yeni ana ödül olmasa da arka planın bir diğer parçasını oluşturuyor. Türkiye'nin Eurofighter paketi zaten gelişmiş silahları içeriyor ve Fransa, MBDA aracılığıyla Meteor programında önem taşıyor. Türk kaynakları yol haritasını daha önceki SAMP/T ve Meteor tartışmalarıyla ilişkilendirmekte haklı, ancak Meteor'u yeni yol haritasının merkezi olarak değil, gelişmiş teknoloji transferi etrafında siyasi normalleşmenin bir işareti olarak ele almak daha doğru olur."

"SAMP/T'DEN DAHA BÜYÜK BİR PAKET Mİ HAZIRLANIYOR?"

Yazar Aleksander Olech, Ankara-Paris hattındaki iş birliğine ilişkin şu ifadelere de yer verdi:

"En önemli soru, Fransa'nın Türkiye'ye SAMP/T satıp satmayacağı değildir. Asıl soru Ankara ve Paris'in hava savunma, endüstriyel katılım, gelişmiş füzeler, İHA teknolojileri ve düzenli savunma diyaloğunu kapsayan daha geniş bir paket hazırlayıp hazırlamadığıdır. Eğer bu gerçekleşirse, yol haritası sembolik bir belge olarak anılmayacak; Türkiye'nin Avrupa savunma-sanayi alanına daha derinlemesine dönüşünü işaret edecektir."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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