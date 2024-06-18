Polonyalı çiftçilerden akıl almaz hareket! Müslüman göçmenlere karşı domuz gübresi döktüler

Polonyalı askerin sınırda bıçaklanarak ölmesinin ardından Polonyalı çiftçilerden akıl almaz hareket geldi. Polonyalı çiftçiler sınıra domuz gübresi dökerek Müslüman göçmenlerin ülkeden uzak duracağını düşündü.

Bu düpedüz hınzırlık! At etinden sonra şimdi de yaban domuzu

Bu düpedüz hınzırlık! At etinden sonra şimdi de yaban domuzu

Polonya-Belarus sınırında düzensiz göçmen yoğunluğunun artması ve 1 askerin geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak ölmesi Polonya'da göçmen karşıtlarını giderek artırdı. Polonyalı çiftçiler, dini inançlarından dolayı geçmeyeceğini düşünerek Müslüman göçmenlere karşı sınır boyunca domuz gübresi döktü.

POLONYA SINIRINDA AKIL ALMAZ ÖNLEM!

Polonyalı çiftçiler, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelerek Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırını geçmeye çalışan göçmenlere karşı görülmemiş bir önleme başvurdu. Çiftçi örgütleri, sistemli bir şekilde sınır bölgesine domuz gübresi dökmeye başladı.

"DOMUZ GÜBRESİ DÖKERSEK SINIRDAN GEÇMEZLER!"

Polonya’da hükümet politikalarından memnun olmayan çiftçilerin destek verdiği Ulusal Çiftçi Protestosu Hareketi (OOPR) temsilcilerinden Damian Murawiec, “Domuz gübresi kullanırsak, göçmenler dini inançları nedeniyle bu bölgeden uzak duracaktır. Domuz gübresi, bu alanlardan geçmek istememelerine neden olacaktır” dedi.

Polonya basına konuşan Hubert Ojdana isimli çiftçi ise, “Burada altı çizilmesi gereken nokta, domuz gübresini sınırdaki çit boyunca dökmüyor oluşumuz. Çitin uzağında bir şerit oluşturuyoruz. Bu yaptığımız tamamen yasaldır ve gerekli izinleri aldık” dedi.

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Polonya makamlarına göre, sınırı düzensiz yollardan geçme teşebbüslerinin sayısı sene başından bu yana 17 bini aştı.

Polonyalı yetkililer, düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği’nin istikrarsızlaştırılması için Rusya ve Belarus tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyor. Yetkililer, Polonya sınırına gelen göçmenlerin yüzde 90’ının Rus vizesine sahip olduğunu iddia ederek göçmen akını nedeniyle Rusya’yı suçluyor.