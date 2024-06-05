'40 füze yeter' diyerek tehdit etti: Polonya’yı 15 dakikada yok ederiz

Emekli Rus deniz subayı Sivkov “Sadece 30-40 füze ile Polonya’yı, halkını ve dilini de yok ederiz” dedi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılında devam ederken, Polonya’da da savaş gerilimi artıyor. Ukrayna’nın NATO üyesi komşusu Polonya, Kiev’e verdiği destek yüzünden tehdit ediliyor. Rus devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan bir tartışma programı bölgede devam eden savaşla ilgili korkuları artırdı. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, programda duyanların kanını donduran sözler sarf etti ve “10 ila 15 dakika içinde hem Polonya Devleti’nin hem de Polonya halkının yok olacağını” söyledi. Emekli Rus deniz subayı Sivkov “Polonya’ya bakalım. Bu, küçük bir nükleer savaş tiyatrosuna dönüşebilecek en gerçekçi aday” sözleriyle Ukrayna’ya destek veren Polonya’yı hedef aldı. “Orada 20 büyük şehir var mı? Hiç sanmıyorum. Her şehre iki nükleer füze tahsis edersek, bu sadece 30-40 füze eder” diyerek açık tehditler savuran Konstantin Sivkov “10 ila 15 dakika içinde hem Polonya Devleti hem de Polonya halkı yok olacak. Polonya dili de yok olacak” dedi.

SİBER SALDIRILAR ARTTI

1999’dan beri NATO üyesi olan Polonya, devlet haber ajansı PAP’ın Rusya’nın siber saldırısına uğramasının ardından siber güvenlik tedbirleri için yaklaşık 600 milyon sterlin harcayacak. Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowski, pazar ve pazartesi günleri Polonya’nın kritik altyapıya yönelik çok sayıda siber saldırıyı engellediğini söyleyerek “Bugün Polonya, Rusya’ya karşı siber mücadelenin ön cephesinde yer alıyor. Polonya en çok saldırıya uğrayan ülke” dedi. Polonya ayrıca Rusya’yı topraklarındaki sabotaj ve kundaklama olaylarıyla ilişkilendiriyor. Rus gizli servisleri, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatları konusunda Polonya’nın faaliyetleri hakkında bilgi toplamaya çalışıyor.