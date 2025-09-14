Protesto değil, yemek izdihamı! Paris'te insanlar tavuk için birbirlerini ezdi
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin (influencer) düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı utandıran görüntülere sahne oldu. 1000 adet kızarmış tavuk etkinliği izdihama yol açtı.
Fares Salvatore isimli influencer, Paris'te şehir merkezinde 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.
Ancak çok fazla sayıda kişinin etkinliğe katılmak için bölgeye gelmesi sonucu izdiham yaşandı ve etkinlik iptal edildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinliğin yapıldığı mekanın önünde polisin nöbet tuttuğu ve koşturan insanlar görüldü.
