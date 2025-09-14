Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Protesto değil, yemek izdihamı! Paris'te insanlar tavuk için birbirlerini ezdi

Protesto değil, yemek izdihamı! Paris'te insanlar tavuk için birbirlerini ezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin (influencer) düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı utandıran görüntülere sahne oldu. 1000 adet kızarmış tavuk etkinliği izdihama yol açtı.

Fares Salvatore isimli influencer, Paris'te şehir merkezinde 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.

Ancak çok fazla sayıda kişinin etkinliğe katılmak için bölgeye gelmesi sonucu izdiham yaşandı ve etkinlik iptal edildi.

Protesto değil, yemek izdihamı! Paris'te insanlar tavuk için birbirlerini ezdi - 1. Resim

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinliğin yapıldığı mekanın önünde polisin nöbet tuttuğu ve koşturan insanlar görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail basınından çarpıcı itiraf: Türkiye’nin ordusu bizden daha güçlü! - Dünya"Türkiye’nin ordusu bizden daha güçlü!"Doha’daki saldırı sonrası 3 ülke 'Ortak İslam Ordusu' için harekete geçti! - Dünya3 ülke 'Ortak İslam Ordusu' için harekete geçti!Kim Jong-un’un kız kardeşinden 3 ülkeye uyarı: Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracak - DünyaKim'in kız kardeşinden 3 ülkeye uyarı:ABD Donanması Venezuela teknesine baskın düzenledi! 9 balıkçı alıkondu - DünyaABD Donanması, Venezuela teknesine baskın düzenledi!İspanya'da patlama! Bilanço artıyor - Dünyaİspanya'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı varRubio ve Netanyahu görüştü! Filistin tanınmasına karşı hangi adımlar atılacak? - DünyaRubio ve Netanyahu ne konuştu?
Sonraki Haber Yükleniyor...