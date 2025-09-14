Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kim Jong-un'un kız kardeşinden 3 ülkeye uyarı: Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracak

Kim Jong-un’un kız kardeşinden 3 ülkeye uyarı: Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bölgede gerçekleştirmeye hazırlandığı "Özgürlük Sınırı" ve "Demir Topuz" tatbikatlarına sert tepki göstererek, "Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu.

ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve yakınlarında gerçekleştirmeye hazırlandığı askeri tatbikatlara Kuzey Kore yönetiminden sert tepki geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, yaptığı yazılı açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın "Özgürlük Sınırı" adlı kapsamlı ortak askeri tatbikat ile "Demir Topuz" adlı nükleer operasyon tatbikatını eş zamanlı olarak gerçekleştireceğini hatırlattı.

Kuzey Kore’ye karşı nükleer caydırıcılık sağlamayı amaçlayan askeri tatbikatları "tehlikeli bir fikir" olarak niteleyen Kim, "Eğer mevcut yöneticiler, eski yöneticiler tarafından kurgulanan bu tehlikeli fikre sempati duyuyor ve bu fikri hayata geçiriyorsa, bunu Kuzey Kore karşıtı tutumlarının açık bir göstergesi ve çatışmacı politikaların devamı olarak değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Japonya yönetimlerine seslenen Kim, "Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu.

ABD VE MÜTTEFİKLERİ EŞ ZAMANLI İKİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRECEK

Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ABD, Güney Kore ve Japonya, 15-19 Eylül tarihleri arasında Jeju adasının doğu ve güneyindeki uluslararası sularda ortak Özgürlük Sınırı tatbikatını gerçekleştirecek.

Güney Kore ve ABD ise aynı tarihler arasında "Demir Topuz" isimli entegre nükleer-konvansiyonel masaüstü tatbikatını yapacak.

