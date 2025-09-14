Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da orman yangını! Zamana karşı mücadele sonuç verdi

Bursa'da orman yangını! Zamana karşı mücadele sonuç verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da orman yangını! Zamana karşı mücadele sonuç verdi
Orman Yangını, Mudanya, Bursa, Müdahale, Orman Yangınları, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandıKerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHP lideri Bahçeli'den vefa! Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı - GündemTayfur'un kabrini yaptırdı, detaylar dikkat çektiMeteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul ve 50’ye yakın ilde sağanak yağış var! - Gündemİstanbul ve 50 ilde sağanak yağış alarmı!Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında RTÜK'ten açıklama: Gereği yapılacak - Gündem"Gereken kararlılıkla yapılacak"Söyledikleri peşlerini bırakmadı! Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a dava - GündemTimur Soykan ve Barış Pehlivan'a dava"Alevilerin haini çoktur" diyen Merdan Yanardağ için RTÜK harekete geçti - GündemYanardağ'ın tepki çeken sözleri harekete geçirdiŞener Üşümezsoy o ilçeyi işaret etti! 6,8'lik deprem bekleniyor - GündemÜşümezsoy'dan dikkat çeken deprem iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...