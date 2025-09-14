Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alandan bir anda alevler yükseldi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda saat 10.40'ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın söndürme çalışması havadan ve karadan devam ediyor.

Adana'da orman yangını! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

BÜYÜME İHTİMALİ ORTADAN KALDIRILDI

Yangının etrafının çevrilerek büyüme ihtimalinin ortadan kaldırıldığı öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

