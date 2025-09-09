Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Osmaniye&#039;de orman yangını
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Osmaniye'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor. - 1. Resim

Ekiplerin arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekarlık orman alanı zarar görürken bölgede soğutma çalışması sürüyor.

