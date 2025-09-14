Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail basınından çarpıcı itiraf: Türkiye’nin ordusu bizden daha güçlü!

İsrial merkezli Maariv, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmesinin “geri dönülemez hatalara yol açabileceğini” yazdı.

İsrail’in Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırısının ardından gündemden düşmeyen iddialara bu kez İsrail basını da sessiz kalamadı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Maariv, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile doğrudan askeri bir çatışmaya girmesinin “geri dönülemez hatalara yol açabileceğini” yazdı.

Gazetede yer alan analizde şu ifadelere yer verildi:

“Ankara’nın askeri ve ekonomik kapasitesi İsrail’den çok daha büyük. Türkiye, Katar ya da Lübnan ile kıyaslanamaz. Ankara’nın savunma gücü göz ardı edilemez.”

"TÜRKİYE'NİN ORDUSU DAHA GÜÇLÜ'

Maariv’de yayımlanan yazıda, “Türkiye’nin donanması İsrail’den daha büyük. Ankara, hem ordusu hem de sanayi altyapısıyla İsrail’den katbekat güçlü bir ülke” ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’ye yönelik muhtemel askeri provokasyonlarının “İsrail açısından ciddi bir hata olacağı” konusunda uyardı.

'EGO YERİNE İTİDAL GEREKLİ'

İsrail’in dış politikasında sabırlı ve kontrollü davranması gerektiği kaydedilen analizde, şu satırlara yer verildi:

“Erdoğan, giderek sertleşen bir İsrail karşıtı politikanın öncüsü. İsrail ise egosunu yenmeli ve mümkün olduğunca kendini dizginlemeli. Türkiye, Katar veya Lübnan ile kıyaslanamaz. Ankara’nın savunma kapasitesi göz ardı edilemez.”

SURİYE'DE ÇIKAR ÇATIŞMASI

Analizde ayrıca, Suriye’de Türkiye ile İsrail’in çıkarlarının doğrudan karşı karşıya geldiğine dikkat çekildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin “kopma noktasına geldiği” ve önümüzdeki dönemde daha fazla gerilim yaşanabileceği aktarıldı.

