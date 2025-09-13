ABD'den Katar'daki saldırıya ilişkin açıklama! "Başkan memnun değil"
İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Katar'daki Hamas hedeflerine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın memnun olmadığını fakat bu saldırıların Washington ile İsrail’in müttefiklik ilişkisini değiştirmeyeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin, Katar’daki Hamas hedeflerine yönelik İsrail hava saldırılarından “memnun değil” olmadığını belirtti. Rubio ayrıca, bu saldırıların Washington ile İsrail’in müttefiklik ilişkisini değiştirmeyeceğini açıkladı.
Rubio, Washington’dan İsrail yetkilileriyle görüşmek üzere ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Açıkça söylemek gerekirse, biz bundan memnun değildik, başkan da memnun değildi” dedi.
Rubio, “Bu, İsraillilerle olan ilişkimizin niteliğini değiştirmeyecek, ancak bunun üzerinde konuşmamız gerekecek, özellikle de bunun, savaşın yıktığı Gazze’de ateşkes sağlama çabaları üzerinde ne etkisi olduğu konusunda” ifadelerini kullandı.
KATAR'DAKİ SALDIRI
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey yetkililerine yönelik suikast operasyonu düzenlediğini açıkladı.
Kentte art arda en az beş patlama meydana geldiği bildirildi.