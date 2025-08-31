ABD’li senatörlerden Rubio’ya Gazze mektubu! "Açlıktan ölen bebekler var, Derhal yardım ulaştırılsın"

Beş ABD senatörü, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hitaben yazdıkları acil mektupta, Gazze'de açlıkla mücadele eden özellikle bebekler için insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırması çağrısında bulundu.

İlgili Haber ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah kapısında kritik ziyaret

Senatörler, yardım ulaştırılmasının önündeki engellere ateş püskürdü.

İKİ PARTİLİ HEYET ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NA MEKTUP YAZDI

Senatörler Ruben Gallego, Peter Welch, Tim Kaine, Mark Kelly ve Elizabeth Warren, Cuma günü yazdıkları mektupta, Gazze'de "sıkı kısıtlamalar" nedeniyle bebeklerin karşı karşıya kaldığı açlık krizine dikkat çekti.

Senatörler, "ABD'nin tüm insani yardımların derhal büyük ölçüde artmasını sağlamak için tüm gücünü ve yetkisini kullanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL GEÇİŞLERİ KAPATTI, YARDIM SINIRDA BEKLİYOR"

Senatörler, İsrail’in 2 Mart ile 19 Mayıs tarihleri arasında tüm insani yardımların girişini yasakladığını ve bu yasakların ardından yardım miktarlarında "felaket düzeyinde bir azalma" yaşandığına dikat çekti.

ABD’li milletvekilleri, Gazze sınırında bekleyen bebek maması paletlerinin hâlâ ulaştırılamadığını kaydederek, daha fazla yenidoğanın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

"YARDIM ULAŞTIRILMAMASI SİYASİ TERCİH"

Senatörler, krizin kaynak yetersizliğinden değil, "erişim ve siyasi irade" eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayarak, " İsrail’in uygulamaya koyduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı sistemi ile yardım sevkiyatlarında ciddi düşüş yaşandı" dedi.

Mektupta, "Çocukların açlıktan ölmemesini sağlamak" için temel Amerikan değerlerinin hatırlanması gerektiği paylaşıldı.

332 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ, 124'Ü ÇOCUK!

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

İSRAİL GAZZE'DE KALABALIĞIN TOPLANDIĞI ALANI BOMBALADI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinde Nasır Mahallesi’nde Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir ekmek fırını yakınlarını ve yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk ve kadın 11 Filistinli öldü, bir kısmı ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.