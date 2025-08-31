Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD’li senatörlerden Rubio’ya Gazze mektubu! "Açlıktan ölen bebekler var, Derhal yardım ulaştırılsın"

ABD’li senatörlerden Rubio’ya Gazze mektubu! "Açlıktan ölen bebekler var, Derhal yardım ulaştırılsın"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD’li senatörlerden Rubio’ya Gazze mektubu! &quot;Açlıktan ölen bebekler var, Derhal yardım ulaştırılsın&quot;
ABD, Gazze, Açlık, Bomba, Yardım, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze’de açlık ve bombardıman aynı anda can alıyor! Beş ABD senatörü, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya yazdıkları acil mektupta, özellikle bebeklerin açlıktan ölmemesi için insani yardımın derhal ulaştırılması çağrısında bulundu. Senatörler, İsrail’in yardım geçişlerini kapatmasını “felaket düzeyinde” bir engelleme olarak nitelendirirken, Gazze sınırında bekletilen bebek mamalarının hâlâ ulaştırılamadığını yazdı.

Beş ABD senatörü, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hitaben yazdıkları acil mektupta, Gazze'de açlıkla mücadele eden özellikle bebekler için insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırması çağrısında bulundu. 

Senatörler, yardım ulaştırılmasının önündeki engellere ateş püskürdü.

İKİ PARTİLİ HEYET ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NA MEKTUP YAZDI

Senatörler Ruben Gallego, Peter Welch, Tim Kaine, Mark Kelly ve Elizabeth Warren, Cuma günü yazdıkları mektupta, Gazze'de "sıkı kısıtlamalar" nedeniyle bebeklerin karşı karşıya kaldığı açlık krizine dikkat çekti. 

Senatörler, "ABD'nin tüm insani yardımların derhal büyük ölçüde artmasını sağlamak için tüm gücünü ve yetkisini kullanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’li senatörlerden Rubio’ya Gazze mektubu! "Açlıktan ölen bebekler var, Derhal yardım ulaştırılsın" - 1. Resim

"İSRAİL GEÇİŞLERİ KAPATTI, YARDIM SINIRDA BEKLİYOR"

Senatörler, İsrail’in 2 Mart ile 19 Mayıs tarihleri arasında tüm insani yardımların girişini yasakladığını ve bu yasakların ardından yardım miktarlarında "felaket düzeyinde bir azalma" yaşandığına dikat çekti. 

ABD’li milletvekilleri, Gazze sınırında bekleyen bebek maması paletlerinin hâlâ ulaştırılamadığını kaydederek, daha fazla yenidoğanın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

"YARDIM ULAŞTIRILMAMASI SİYASİ TERCİH"

Senatörler, krizin kaynak yetersizliğinden değil, "erişim ve siyasi irade" eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayarak, " İsrail’in uygulamaya koyduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı sistemi ile yardım sevkiyatlarında ciddi düşüş yaşandı" dedi.

Mektupta, "Çocukların açlıktan ölmemesini sağlamak" için temel Amerikan değerlerinin hatırlanması gerektiği paylaşıldı.

332 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ, 124'Ü ÇOCUK!

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

İSRAİL GAZZE'DE KALABALIĞIN TOPLANDIĞI ALANI BOMBALADI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinde Nasır Mahallesi’nde Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir ekmek fırını yakınlarını ve yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk ve kadın 11 Filistinli öldü, bir kısmı ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: Dış Haberler

Öğrencilere siyah ayakkabı zorunlu mu? MEB noktayı koyduVolkan Demirel'den bomba 'teknik direktör' sözleri! "O Fenerbahçe'ye gelirse ben de gelirim..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya'dan Suriye'ye yardım eli! Halep ve Humus plansızlıktan kurtulacak - DünyaHalep ve Humus plansızlıktan kurtulacak!Elon Musk’tan korkutan çıkış! 'Yok olacağız' dedi, Avrupa'yı işaret etti - DünyaElon Musk’tan korkutan çıkış!İsrail basını manşetlere taşıdı! "Türkiye ile savaş senaryosu gündemde!” - Dünya"Türkiye ile savaş senaryosu gündemde!”Savaş gemileri kapıda! Venezuela sert çıktı: Topraklarımızdan uçak durun - Dünya"Topraklarımızdan uçak durun" Savaş gemileri kapıda!Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! İşte yeni Şanghay formülü - Dünyaİşte yeni Şanghay formülüZeytun’da İsrail’e pusu! İşgal ordusu, Gazze’de en büyük kaybını verdi - Dünyaİşgal ordusu, Gazze’de en büyük kaybını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...