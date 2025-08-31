Zeytun’da İsrail’e pusu! İşgal ordusu, Gazze’de en büyük kaybını verdi

YILMAZ BİLGEN -İsrail ordusu ‘Gideon’un Savaş Arabaları 2’ adını verdiği Gazze’nin bütününü işgal etmek için başlattığı operasyonun daha ilk saatlerinde büyük bir bozgun yaşadı. İsrail medyası, Gazze-Zeytun Mahallesi’nde 29 Ağustos gecesi yaşananları ‘en ağır travma’ olarak nitelendirdi. İsrail’in kayıplarıyla ilgili uygulanan ağır sansür devam ederken gazetemize konuşan Hamas kaynakları, siyonist işgal cephesinde yaralı ve ölülerin toplam sayısı 50’yi aştı bilgisini paylaştı. Cuma akşamı 23.00’te başlayan ve 3,5 saat süren çatışmalarda İsrail ordusunun Nahel ve Kefer tugaylarına mensup askerlerin ciddi kayıplar verdiği aktarıldı.

KUSURSUZ BASKIN

Gazzeli Araştırmacı-Aktivist Muin Naim, Kassam Tugayı askerlerinin bu operasyona uzun süredir hazırlandığını belirtti ve Sözcü Ebu Ubeyde’nin açıkladığı gibi temel hedefin siyonist ordudan yeni esirler almak olduğunu kaydetti.

İsrail basını, 4 askerin Kassam Tugayı tarafından esir alındığını duyurdu.

Naim “Çatışmalar oldukça şiddetli cereyan etti. İsrail işgal güçlerine ustaca hazırlanmış pusu kuruldu ve ilk grup pusuya düşürüldü. Ardından onları kurtarmaya gelenler de kendilerini tuzağın tam ortasında buldu. Bu olay direnişin gücünü göstermesi yanında İsrail’in âcizliğini bir kez daha ortaya koyması bakımından önemliydi.Diğer yandan sözde esirleri kurtarmak amacıyla başlatılan operasyonda esir vermeleri, askerî olduğu kadar siyasi açıdan da İsrail’i zor duruma sokacak. Kesin olarak sayı netleşmese de Kassam, yeni esirler aldı. Planlama, zamanlama ve hazırlık açısından kusursuz bir karşı operasyona imza atıldı. İsrail’in ağır sansürüne rağmen yaralı ve ölü sayısının 50’yi aştığını biliyoruz.Çünkü 6 helikopter olay yerinden gece boyu ölü ve yaralı taşıdı. Bu olayın ciddi etkileri olacağı kesin. Ebu Ubeyde ‘Gazze’de ölmek ve esir düşmek dışında şansınız yok’ diyerek kan dökücü siyonist çeteyi uyardı. Ardından bu gelişmeler yaşandı. Kassam ciddi manada ‘Gazze’nin çocukları burada’ mesajı verdi ve pes etmediklerini; etmeyeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan etti” dedi.

KASSAM UYARDI

El Kassam tarafından yapılan açıklamada ise Gazze’yi işgal eylemlerinin İsrail’e daha büyük felaketler getireceği hususu vurgulandı. Kassam kanadı ayrıca “Mücahitlerimiz tam teyakkuz hâlinde. Moralimiz yüksek. Hepsi kahramanlık ve fedakârlığın en yüksek seviyesindeler ve düşmana ağır bedeller ödetmeye ant içtiler. Dökülen kanın yegane sorumlusu Netanyahu yönetimidir. Biz düşmanın esirlerini imkânlarımız ölçüsünde korumaya devam edeceğiz. Hepsi mücahitlerimizin yanında ve bizimle aynı ortamı paylaşıyorlar. Herhangi biri ölürse ismini ve resmini paylaşacağız” dedi.