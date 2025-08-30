Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah kapısında kritik ziyaret

ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah kapısında kritik ziyaret

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah kapısında kritik ziyaret
ABD, Gazze, İsrail, Açlık, Siyasi Kriz, Filistin, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybederken, Amerikalı senatörlerden oluşan heyet Mısır’ın El-Aris Havalimanı’na inerek Rafah sınır kapısında kritik incelemelerde bulundu.

ABD Senatosu heyeti, İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Kapısı'nı ziyaret etmek üzere Cumartesi günü Mısır'a geldi. 

ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah Kapısında Kritik Ziyaret - 1. Resim

Mısır devlet televizyonu Al-Qahira News'in geçtiği bilgiye göre, heyet "Mısır tarafındaki Refah sınır kapısını ziyaret etmek ve yardım depolarını incelemek üzere El-Aris Uluslararası Havaalanı'na geldi" ancak heyetin üyeleri ya da program hakkında detay verilmedi.

ABD Senato heyeti Gazze sınırında! Refah Kapısında Kritik Ziyaret - 1. Resim

REFAH GEÇİŞİ AYLARDIR KAPALI

İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah sınır kapısının Gazze tarafını kontrol altında tutuyor. 

Sınırın kapalı olması, kuşatma altındaki Gazze’deki insani durumu ağırlaştırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 332'ye yükseldiği kaydedildi.

TRUMP: GAZZE'DE KITLIK VAR

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı resmi ziyarette, “Gazze'de kıtlık olduğunu” kabul etmişti. Ancak Washington yönetimi, İsrail'in askeri operasyonlarına verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor.

Senato heyetinin ziyareti, kıtlık iddialarının ardından yapılan ilk yüksek profilli temas olarak kayıtlara geçti.

22 Ağustos 2025'te yayımlanan Entegre Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyinde "yaygın kıtlık" yaşandığı ve bu durumun İsrail’in kuşatması ile nüfusun "sistematik olarak aç bırakılması" nedeniyle daha da kötüleşme riski taşıdığı belirtildi.

BM kaynaklarına göre, 2 Mart 2025’ten bu yana Gazze'deki tüm geçiş noktaları kapalı ve sadece sınırlı sayıda yardım kamyonunun girişine izin veriliyor. Bu da kıtlığın daha da derinleşmesine neden oldu.

63 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Ekim 2023’te başlattığı askeri harekâtlar sonucu Gazze’de 63 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Bölgedeki sağlık, eğitim ve altyapı sistemleri büyük ölçüde tahrip oldu.

Geçen Kasım ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç” gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı.

Ayrıca, İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda “soykırım” davası da sürüyor.

Kaynak: Dış Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kiminle?20 binden fazlası var, yurt dışından bile geliyor! Milyonluk 'hasat' için geceleri nöbet tutuyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’ın Ukrayna planında Türkiye başrolde! İngiliz basını güvenlik misyonunu yazdı - DünyaTrump’ın Ukrayna planında Türkiye başrolde!Trump kayboldu mu? Hastalandı iddiası ABD’yi karıştırdı! Başkan’a ulaşılamıyor - DünyaTrump kayboldu mu?Ukraynalı eski Parlamento Başkanı Parubiy suikastla öldürüldü - DünyaEski Parlamento Başkanı suikastla öldürüldüÜnlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundular - DünyaÜnlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundularRusya’nın ikmal hatları çöktü! Ukrayna kendi silahıyla vurdu - DünyaRusya’nın ikmal hatları çöktü!İşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e 30 milyon dolarlık ceza - Dünyaİşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e dev ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...