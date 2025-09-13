Türk gençler yeniden İsrail'in kabusu oldu! Sağlık Bakanı Katz’a Ebu Ubeyde posteri gösterildi

Türkiye’den bir grup genç, İsrail Sağlık Bakanı Haim Katz’ı görüntülü arayarak İsrail'i ayağa kaldırdı.

Arama sırasında gençler, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin posterini ekrana göstererek "Özgür Filistin" sloganları attı.

Katz’ın telefonuna erişim yıllar önce ifşa edilmişti

İsrailli yetkililer, Haim Katz’a ait telefon numarasının 2021 yılında yaşanan bir siber sızıntı sonrası ifşa edildiğini ve o tarihten bu yana aynı numarayı kullanmaya devam ettiğini aktardı.

İSRAİL MEDYASI DOĞRULADI: GÖRÜNTÜLÜ ARAMA GERÇEKLEŞTİ

Olay, İsrail merkezli medya organlarında da yankı buldu. Görüntülü arama sırasında çekilen ekran kayıtları ve görseller sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuldu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI TÜRK HACKERLAR YÜZÜNDEN İSYAN ETTİ!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye merkezli bir hacker grubu, Savunma Bakanı Israel Katz’ın özel numarasını ele geçirip sosyal medyada paylaştı. Grup üyeleri daha da ileri giderek Katz’ı görüntülü aradı; bakanın aramayı açmasıyla birlikte küfürler kaydedilerek yayımlandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de süren İsrail saldırılarına karşılık, dünyanın birçok noktasından tepkiler gelmeye devam ediyor.