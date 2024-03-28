Putin’den F-16 uyarısı! Üçüncü ülkeleri vururum

Rus lider Vladamir Putin, Ukrayna’ya verilecek F-16’ların nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğu konusunda ikazda bulundu. Putin “Bu uçakların havaalanlarından kalkmasına müsaade eden ülkeleri vururum” diyerek gözdağı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver bölgesinde ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, kendisinin de savaş uçağı ile birkaç defa uçtuğunu söyledi. Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.

“F-16’LARI YOK EDECEĞİZ”

Batı ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Rus lider “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz.” diye konuştu.

“NATO ÜLKELERİ HEDEFİMİZ OLUR”

F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkati çeken Vladamir Putin “Bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacağız. Ukrayna’ya verilecek bu uçaklar NATO havaalanlarından kullanılması halinde üçüncü ülkeler bizim için meşru hedef haline gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

“NATO İLE SAVAŞMAYI PLANLAMIYORUM”

Putin, ABD’nin savunma harcamalarının Rusya’dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi. Putin, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Polonya’ya saldırma ihtimali iddialarını da “saçmalık” olarak nitelendirdi.

“ASIL KURBAN RUS HALKI OLACAK”

Bazı şovenistlerin “Rusya sadece Ruslarındır” şeklindeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Vladamir Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Her yerde ve her toplumda böyle insanlar var.

Bu tip söylemleri dile getirmeden önce dikkatli olunması gerek. Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak.

“MÜSLÜMANLARA SAYGILI OLMALIYIZ”

Rusya’nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğu asla unutulmamalı. Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz.