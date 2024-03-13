Rusya'dan NATO'ya gözdağı! Putin sert konuştu: Sınıra asker yığacağız, gerekirse nükleer silah kullanacağız

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 07:00 - Güncelleme: 13 Mart 2024 10:34 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişinin "anlamsız bir adım" olduğunu belirterek sınıra askeri yığınak yapacaklarını söyledi. Putin ayrıca "egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda Rusya nükleer silah kullanmaya hazır" dedi.