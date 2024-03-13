Rusya'dan NATO'ya gözdağı! Putin sert konuştu: Sınıra asker yığacağız, gerekirse nükleer silah kullanacağız
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişinin "anlamsız bir adım" olduğunu belirterek sınıra askeri yığınak yapacaklarını söyledi. Putin ayrıca "egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda Rusya nükleer silah kullanmaya hazır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu dile getiren Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.
NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ!
Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi. Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.
"SEÇİLEN AMERİKAN LİDERİYLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi