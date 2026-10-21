Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg'da görüştü. Putin, ABD'ye dizel sevkiyatının başlayacağını açıklarken ilk tankerin 40 bin ton yakıt taşıyacağını duyurdu. Görüşme sırasında, Rusya'da paralı askerlik suçundan hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın da serbest bırakıldığı açıklandı.

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Rusya ile ABD arasında Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken St. Petersburg'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Konstantinovskiy Sarayı’nda kabul etti.

Putin'den Trump'a 40 bin tonluk hamle! İlk tankerler yola çıkıyor

Görüşmede Ukrayna'daki savaş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, enerji sevkiyatları ve insani konular ele alındı.

Putin'den Trump'a 40 bin tonluk hamle! İlk tankerler yola çıkıyor

PUTİN MUSLUĞU AÇTI! İLK TANKER 40 BİN TON DİZEL TAŞIYACAK

Putin, ABD'ye dizel yakıt sevkiyatının başlayacağını duyurdu.

Rus lider, "Birkaç dizel yakıt tankerini sevkiyata hazırlıyoruz. İlk tanker iki-üç gün içinde yola çıkacak. İlk tanker 40 bin ton taşıyacak ve diğerleri de onu takip edecek" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise ilk tankerin 22 Ekim'de ABD'ye gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

Novak, "Tankerin taşıma kapasitesi 40 bin ton. ABD'nin dizel ihtiyacını imkanlarımız dahilinde karşılayacağız. Önümüzdeki günlerde diğer tankerler de ABD'ye yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Putin'den Trump'a 40 bin tonluk hamle! İlk tankerler yola çıkıyor

Rus yetkili, yıl sonuna doğru ABD dışındaki ülkelerin de Rusya'dan dizel yakıt satın alabileceğini ileri sürdü.

Putin'den Trump'a 40 bin tonluk hamle! İlk tankerler yola çıkıyor

TRUMP ADINA PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dizel anlaşmasına ilişkin kararından dolayı Putin'e Trump adına teşekkür etti.

Putin, yakıt konusunda varılan çözümün ardından dünya piyasalarındaki fiyatların yüzde 5-6 oranında düştüğünü ifade etti. Rusya'nın ABD pazarına daha fazla gübre tedarik edebileceğini de gündeme getirdi.

Witkoff ise "Rusya ve ABD, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesiyle birlikte ekonomik ilişkilerini geliştirme potansiyeline sahip" dedi.

Putin'den Trump'a 40 bin tonluk hamle! İlk tankerler yola çıkıyor

ABD VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI

Görüşmede Rusya'da paralı askerlik suçundan hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması da gündeme geldi.

Putin, daha önce Trump'ın serbest bırakılmasını talep ettiği Hubbard'ın Pulkovo Havalimanı'nda bulunduğunu açıkladı.

Witkoff, Hubbard'ın serbest bırakılması nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın insani gerekçelerle alındığını ifade etti.

Putin ayrıca Trump ve eşi Melania Trump'a insani meselelerin çözümüne yönelik çabaları için teşekkürlerini iletti.

Putin'den Trump'a 40 bin tonluk hamle! İlk tankerler yola çıkıyor

UKRAYNA'DA ATEŞKES İÇİN YENİ UMUT

Görüşmenin bir diğer gündem maddesi Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi oldu.

Putin, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine ve can kayıplarının durdurulmasına verdiği önemi vurguladı. Rus lider, Norveç'teki görüşmelerin sonuçlarını da ele aldı.

Witkoff, "Oslo'daki görüşmeler verimli geçti ve bazı ilerlemeler kaydedildi. Ukrayna'daki çatışmada ateşkes sağlanması için bir fırsat var" ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasını gündeme getirdi.

ABD'li temsilci, "Sayın Başkan, bugün aynı zamanda Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın çözümü için atılacak sonraki adımları görüşme fırsatımız olacağını umuyorum. Ayrıca, Ukrayna, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımıyla düzenlenecek üç taraflı görüşmeleri yeniden başlatma olasılığını değerlendirmenizi umuyorum. Bu çerçevede, çatışmanın çözümü için atılacak sonraki adımları görüşebiliriz. Bu görüşmelerde, bu konuları ayrıntılı olarak ele alacak teknik uzmanlardan oluşan gruplar yer alabilir. Belki bugün kesin bir cevap veya çözüm elde edemeyebiliriz, ancak bu önemli" dedi.

Witkoff, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik ABD'nin yaklaşımlarını içeren belgeleri de Putin'e sundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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