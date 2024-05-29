İsrail, Suriye'de İran destekli güçleri vurdu! Reisi sonrası ilk saldırı, ölü ve yaralılar var

Son olarak İran Başkonsolosluğunu vuran İsrail, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından bir kez daha Suriye'ye saldırdı. Gazze'de katliam yapan İsrail savaş uçakları Suriye'ye yaptığı saldırıda İran Destekli Lübnan Hizbullah'ı ile bağlantılı hedefleri vurdu. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişi ölürken, en az 20 kişi yaralandı.

Gazze'de katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor... İsrail, kuzeyinde Lübnan'a, güneyinde Mısır'a, doğusunda ise Suriye'ye saldırılarını sürdürüyor. İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına saldıran İsrail, İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından bir kez daha Suriye'de İran hedeflerini vurdu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Suriye basınının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Suriye'nin Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kaynak, "Saat 19.30 sularında, İsrail düşmanı Lübnan toprakları yönünden bir hava saldırısı başlatarak, merkezi bir bölgeyi ve Baniyas'taki bir konut binasını hedef aldı. Saldırıda, bir kız çocuğu öldü ve 10 sivil yaralandı" dedi.

İRAN HEDEFLERİ VURULDU

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'nin merkezine düzenlediği saldırıda İran destekli Lübnan Hizbullah grubuyla çalışan üç Suriyeli askerin de öldürüldüğünü söyledi.

Açıklamada, "Lübnan Hizbullahı grubuyla çalışan üç Suriyeli savaşçı, İsrail'in Humus'un doğu kırsalında askeri bir bölgeyi hedef alan saldırısında öldürüldü... " dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre İsrail'in saldırılarında en az 20 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.