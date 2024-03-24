Rio de Janeiro'yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var

Brezilya'nın dünyaca ünlü kenti Rio de Janeiro'da kuvvetli yağmur etkisini sürdürdü. Espiritu Santo eyaletlerinde yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi öldü bazı kişiler de kayıplara karıştı. Evler enkaz yığınına döndü, yüzlerce kişi tahliye edildi. İşte bölgede son durum...

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

12 ÖLÜ ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Toprak kaymalarında şimdiye kadar 12 kişi ölürken bazı kişilerin kaybolduğu haberlere yansıdı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

500 KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

YAĞMUR VE FIRTINA DEVAM EDİYOR

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.