Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Rio de Janeiro'yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var

Rio de Janeiro'yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rio de Janeiro&#039;yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'nın dünyaca ünlü kenti Rio de Janeiro'da kuvvetli yağmur etkisini sürdürdü. Espiritu Santo eyaletlerinde yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi öldü bazı kişiler de kayıplara karıştı. Evler enkaz yığınına döndü, yüzlerce kişi tahliye edildi. İşte bölgede son durum...

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti.  Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Rio de Janeiro'yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var - 1. Resim

12 ÖLÜ ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Toprak kaymalarında şimdiye kadar 12 kişi ölürken bazı kişilerin kaybolduğu haberlere yansıdı.

Rio de Janeiro'yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var - 2. Resim

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Rio de Janeiro'yu yağmur vurdu, çok sayıda ölü var - 3. Resim

500 KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

YAĞMUR VE FIRTINA DEVAM EDİYOR

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Gazze'de bir evi hedef aldı, çok sayıda ölü var - Dünyaİsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldıTerörün hedefi sadece Rusya değil! Savaşın seyri değişti... - DünyaTerörün hedefi sadece Rusya değil!İsrail askerleri Şifa Hastanesi'nde kadınlara tecavüz etti, öldürdü - DünyaGazze'de ümmetin namusu çiğnendi!ABD, Moskova'daki saldırıyı kınadı! DEAŞ'ı ortak düşman ilan etti - DünyaDEAŞ'ı ortak düşman ilan ettiUkrayna'dan Sivastopol'e bombardıman! Rus askeri noktaları art arda vuruldu - DünyaUkrayna'dan Sivastopol'e bombardıman!Papua Yeni Gine'de 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - DünyaPapua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde depremİsrail'in 'açlık silahı' vatandaşlarını vurmaya başladı: Bir Yahudi esir açlıktan öldü - DünyaKassam Tugayları duyurdu: Bir Yahudi esir öldü15 yaşındaki Müslüman genç Moskova saldırısında 100 kişiyi kurtardı - DünyaMoskova saldırısında 100 kişiyi kurtardıABD ile PKK bu kez Nevruz'da kol kola! Teröristlere anma töreninin ardından yeni skandal - DünyaABD ile PKK bu kez Nevruz'da kol kola!Moskova saldırısında "Türkiye" detayı! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı - DünyaMoskova saldırısında 'Türkiye' detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...