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Rus barış gücü Azerbaycan'dan çekiliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rus barış gücü Azerbaycan&#039;dan çekiliyor!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan kaynakları, Rus barış gücünün Azerbaycan'dan çekildiğini yazdı.

Azerbaycan haber kanalları, Karabağ bölgesinde konuşlu Rus barış gücü birliğinin Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesi sürecinin başladığını bildirdi.

Azerbaycan polisinin, Kelbecer bölgesindeki Khudavang manastır kompleksi topraklarında bulunan karakolun kontrolünü ele geçirmiş durumda olduğu bildidirildi.

Azeri kaynaklara göre, Rus barış gücü askerleri şu anda Hocalı'daki üssü terk ediyor. Yerel basın haberi, "Bu tarihi ve büyük süreç birkaç gün içinde sona erecek." ifadeleriyle yazdı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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