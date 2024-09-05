Rus güçleri Ukrayna'ya bomba yağdırdı! Donetsk'te yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine hava saldırıları düzenleyerek bir yerleşim birimini daha ele geçirildi. Başkent Kiev'de olası bir saldırıya karşı alarma geçildi. Saldırılarda çok sayıda askeri araç imha edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Ukrayna'nın Rus topraklarına ilerleme çabası ile savaş yeni bir boyut kazandı, bölgede şiddetli çatışmalar arttı.

Rus ordusu Ukrayna'da pek çok kente bomba yağdırdı. Donestsk'te bir yerleşim yeri Rusya tarafından tekrar ele geçirildi.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Rus birlikleri Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka kentine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgede bulunan evler ağır hasar görürken bazı vatandaşlar yaralandı.

Acil durum çalışanları enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları başlatırken, yangın çıkan evlere ekiplerce müdahale edildi.

BİR YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zavetnoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesini kullandı.

ASKERİ ARAÇLAR İMHA EDİLDİ

Son 24 saatte 136 bölgede mühimmat üretim fabrikası, insansız deniz araçlarının saklandığı depo, yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı merkez ve Ukraynalı askerler ile askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı kaydedilen açıklamada, 27 insansız hava aracı (İHA) ve 11 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 44 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 822 tank ve zırhlı araç, 1435 çok namlulu roketatar, 14 bin 91 obüs ve havan topu ile 25 bin 584 özel askeri araç imha edildi" iddiası yer aldı. Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 6 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

SABAHA KADAR BOMBA YAĞDI

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ve sabaha karşı hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun "Şahed" tipi 78 İHA fırlattığı bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince 60 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

"İSKENDER-M" TİPİ BALİSTİK FÜZE KULLANILDI

İHA'lardan ikisinin Rusya'ya döndüğü, birisinin Belarus'a doğru uçmaya devam ettiği, 15'inin ise Ukrayna topraklarında kaybolduğu bildirilen açıklamada, "Yıkım veya can kaybı hakkında bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusların saldırıda ayrıca "İskender-M" tipi balistik füze de kullandığı belirtildi.

KİEV'DE HAVA SALDIRISI ALARMI

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başkent Kiev'e İHA saldırısının düzenlendiğini duyurdu.

Popko, saldırılar nedeniyle alarmın 9 saat boyunca çaldığını kaydederek "Halihazırda Kiev'de herhangi bir can kaybı veya hasar yok. Şu anda başkente yönelik potansiyel bir hava tehdidi bulunmuyor. ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telagram hesabından yaptığı açıklamada, kente yönelik hava saldırısı sebebiyle savunma sistemlerinin çalışması sonucu patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.