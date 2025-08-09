Rus ordusuna 24 saatte iki darbe! Füze tugayı imha edildi: 12 'den fazla asker hayatını kaybetti

Ukrayna Askeri İstihbaratı (HUR), Afipsky köyünde konuşlu 90. Rus Uçaksavar Füze Tugayı’nı hedef aldı. Saldırıda en az 12 Rus askeri öldü, onlarca asker yaralandı.

AFİPSKY'DE PATLAMA SESLERİ

Babel ve RBC-Ukrayna’nın aktardığına göre saldırı, 8 Ağustos sabahı Krasnodar bölgesindeki Afipsky köyünde gerçekleşti.

Tugayın askeri üssü yakınlarında iki büyük patlama duyuldu. Kaynaklar, saldırıda çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı.

Yerel güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alarak “terörle mücadele operasyonu” rejimi ilan etti. Sosyal medyada ise patlamaların teknik arızadan kaynaklandığı yönünde yanlış haberlerin dolaşıma sokulduğu iddia edildi.

CEPHE HATLARINI DESTEKLEYEN TUGAY HEDEF ALINDI

Ukraynalı askeri kaynaklara göre saldırıya uğrayan 90. Rus Uçaksavar Füze Tugayı, Ukrayna’nın Kherson ve Zaporizhzhia cephe hatlarını destekleyen unsurlar arasında bulunuyordu.

KIRIM'DA DA RADAR HEDEF ALINDI

Saldırıdan kısa süre önce Ukraynalı açık kaynak araştırmacıları, işgal altındaki Kırım’da Rusya’nın en gelişmiş hava savunma radarlarından 98L6 “Yenisey”in bir insansız hava aracı ile vurulduğunu duyurdu.

OSINT topluluğu CyberBoroshno, 8 Ağustos’ta yayımladığı değerlendirmede bu saldırının Moskova’nın yüksek teknolojili savunma kabiliyetleri için “önemli bir gerileme” olduğunu vurguladı.

TATARİSTAN'DA İHA MONTAJ TESİSİ VURULDU

9 Ağustos sabahı Ukrayna insansız hava araçları, Rusya’nın Yelabuga şehrinde bulunan Den Syaopin lojistik terminalini hedef aldı.

Saldırının, Rus İHA’larının monte edildiği atölyeye yönelik olduğu bildirildi. OSINT kaynakları, tesisin koordinatlarını 55.584900, 52.080000 olarak paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu an uzun zamandır bekleniyordu” yorumlarıyla görüntüleri servis etti.