Rusya 26 adet 'şahed' ile Harkov'u vurdu! 3'ü çocuk 7 kişi öldü

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırdı. 1'i bebek ve 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bilanço artıyor. Ukrayna topraklarındaki saldırılarını sürdüren Rus ordusu, bu kez de Harkov bölgesini hedef aldı.

Gece saatlerinde İran yapımı 'şahed' tipi 26 adet insansız hava aracı (İHA) ile Rus ordusu tarafından Harkov'a saldırı gerçekleştirildi.

7 AYLIK BİR BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, "İşgalciler saat 22.46'dan itibaren Shaded kamikaze insansız hava araçlarıyla Harkov'a saldırdı. İHA'lar bazı binalara ve evlere isabet etti, çok sayıda büyük çaplı yangın çıktı" dedi.

Sinegubov, "7 ve 4 yaşlarında 2 çocuk, 7 aylık bir bebek dahil 7 kişi hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.

Harkiv Bölge Savcılığından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın İHA'larla evleri vurduğu belirtildi ve 15'ten fazla evin hasar gördüğü kaydedildi.