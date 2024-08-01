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Rusya Devlet Başkanı Putin serbest bırakılan rehineleri Moskova'da kırmızı halıda karşıladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yönetiminde gerçekleşen ABD ile takas sonrası rehineler Moskova'ya ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkeye dönenleri kırmızı halıda karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin serbest bırakılan rehineleri Moskova'da kırmızı halıda karşıladı - 1. Resim

KIRMIZI HALIDA KARŞILADI

Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin serbest bırakılan rehineleri Moskova'da kırmızı halıda karşıladı - 2. Resim

KADIN VE KIZ ÇOCUĞUNA ÇİÇEK

Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

Putin kadın ve kız çocuğuna çiçek de hediye etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin serbest bırakılan rehineleri Moskova'da kırmızı halıda karşıladı - 3. Resim

Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin serbest bırakılan rehineleri Moskova'da kırmızı halıda karşıladı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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