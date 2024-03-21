Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Rusya sabaha karşı Kiev'i vurdu! Saldırı alarmı 3 saat sürdü, yaralılar var

Rusya sabaha karşı Kiev'i vurdu! Saldırı alarmı 3 saat sürdü, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya sabaha karşı Kiev&#039;i vurdu! Saldırı alarmı 3 saat sürdü, yaralılar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdı. Saldırılarda 10 kişi yaralanırken, hava saldırısı alarmının 3 saat sürdüğü öğrenildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 44 günlük aradan sonra Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

ALARM 3 SAAT SÜRDÜ

Rus ordusunun saldırıda Х-101/Х-555/Х-55 model seyir füzeleri ve balistik füzeler kullandığı bilgisini paylaşan Popko, başkentte hava saldırısı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydetti.

"30'A YAKIN FÜZE DÜŞÜRDÜK"

Popko, füzelerin şehri farklı yönlerden eş zamanlı olarak vurduğuna işaret ederek, "Hava savunma kuvvetleri, Kiev üzerinde balistik füzeler dahil 30'a yakın füze düşürdü." ifadesini kullandı.

Svyatoşin ilçesinde füze parçalarının anaokulu binasına ve apartmana hasar verdiğini aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise saldırı sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü belirtti.

10 KİŞİ YARALANDI

Popko, Podilski ilçesinde de füze parçalarının bir binanın bahçesine düştüğü bilgisini vererek, tüm acil servis ekiplerinin olay yerlerinde çalıştığını ifade etti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Blinken tüm dünyaya duyurdu! ABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamle - DünyaABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamleJaponya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandı - DünyaJaponya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandıHapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü! - DünyaHapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!Kanada, İsrail için kararını verdi: 8 Ocak'tan bu yana silah satmadık - DünyaKanada: İsrail'e 8 Ocak'tan bu yana silah satmadıkGazze'de iftar saati Şifa hastanesi vuruldu! İsrail'den akıl almaz savunma - Dünyaİsrail'den akıl almaz savunmaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecek - DünyaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecekPakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı! - DünyaPakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine saldırıF1 pilotu Hamilton'dan Gazze için Ramazan ayında ateşkes çağrısı - Dünya"Hemen şimdi ateşkes"ABD'de taharet musluğuna ilgi büyüdü: Hediyeleşme aracı oldu - DünyaABD'de sektör bir anda patladıİsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha reddetti! - Dünyaİsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha reddetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...