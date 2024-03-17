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Haberler > Dünya > Rusya yeniden Putin dedi, dünyadan tepkiler yağdı: Seçimler özgür ve adil değil

Rusya yeniden Putin dedi, dünyadan tepkiler yağdı: Seçimler özgür ve adil değil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya yeniden Putin dedi, dünyadan tepkiler yağdı: Seçimler özgür ve adil değil

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'da üç gün süren devlet başkanı seçiminde sandıktan 5. kez Putin çıktı. Putin'in sandık başarısına dünyadan peş peşe tepkiler geldi. ABD, seçimin özgür ve adil olmadığını, Almanya, seçimlerin hükümsüz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu, İngiltere ise Rusya'nın Ukrayna topraklarında yasadışı bir seçim yaptığını kaydetti.

Rusya Federasyonu'nda üç gündür yapılan devlet başkanı seçiminin kazananı Vladimir Putin oldu. Rusya'daki sandık sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ise dünyadan seçime tepkiler gelmeye başladı. 

DÜNYADAN TEPKİLER

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü seçim değerlendirmesinde şunları kaydetti:

Sayın Putin'in siyasi muhaliflerini hapse attığı ve diğerlerinin kendisine karşı aday olmasını engellediği göz önüne alındığında, seçimlerin özgür ve adil olmadığı açıktır.

ZELENSKIY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskıy de ilk açıklamasında şöyle konuştu:

Bugünlerde Rus diktatör yeni bir seçim simülasyonu yapıyor. Dünyadaki herkes için açıktır ki bu figür, tarihin akışı içinde daha önce de sık sık olduğu gibi, sadece iktidar için hasta ve sonsuza kadar yönetmek için her şeyi yapıyor.

Bu seçim taklidinin hiçbir meşruiyeti yoktur ve olamaz da. Bu kişi Lahey'de yargılanmalıdır. Bunu sağlamak zorundayız.

Rusya yeniden Putin dedi, dünyadan tepkiler yağdı: Seçimler özgür ve adil değil - 1. Resim

'SEÇİM NE ÖZGÜR NE ADİL'

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya uygulaması X üzerinden açıklama yaptı:

Rusya'daki sözde seçim ne özgür ne de adil, sonuç kimseyi şaşırtmayacak. Putin'in yönetimi otoriterdir, sansüre, baskıya ve şiddete dayanır. Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında yapılan "seçimler" hükümsüzdür ve uluslararası hukukun bir başka ihlalidir.

Rusya yeniden Putin dedi, dünyadan tepkiler yağdı: Seçimler özgür ve adil değil - 2. Resim

'BİRLEŞİK KRALLIK UKRAYNA'YA YARDIMA DEVAM EDECEK'

İngiliz Dışişleri Bakanlığı da yine X üzerinden seçim değerlendirmelerini paylaştı:

Rusya, Ukrayna topraklarında yasadışı bir şekilde seçim düzenleyerek barışa giden bir yol bulmakla ilgilenmediğini göstermektedir. Birleşik Krallık, demokrasilerini savunan Ukraynalılara insani, ekonomik ve askeri yardım sağlamaya devam edecektir.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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