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Rusya'da bir kafede patlama!

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Dünya Haberleri

Rusya'nın Voronezh kentinde bir kafede patlama meydana geldiği bildirildi.

TASS haber ajansının bir İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Rusya'nın Voronezh kentinde Orta Asya temalı bir kafede patlama meydana geldi.

Patlamanın gerçekleştiği binanın camları yıkılırken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı.

Ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmazken, Crocus Alışveriş Merkezi saldırısının ardından güvenlik güçleri, bu patlamanın da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Emirliği tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimaline yoğunlaşıyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Dünya
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