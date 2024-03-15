Rusya'da devlet başkalığı seçimi başladı, Putin kazanırsa Stalin'in rekorunu kıracak!

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkalığı seçimi başladı. 112 milyonu aşkın seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Kazanmasına kesin gözü ile bakılan Mevcut Başkan Putin, 2036'ya dek iktidarda kalabilirse Josef Stalin ve 18. yüzyılda yaşayan İmparatoriçe 2. Katerina'nın rekorunu kıracak...

Ukrayna'yla savaşın gölgesinde sandığa giden Rusya'da Mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 3 gün sürecek seçimler için halk sandık başına gitmeye başladı.

Seçimde 112 milyon 309 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak.

UKRAYNA'DAN ALINAN TOPRAKLARDA DA OY VERME İŞLEMİ YAPILACAK

Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da da oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Seçimde mevcut Başkan Vladimir Putin ile birlikte üç aday daha yarışacak. Seçimde oyların yarısından fazlasını alan aday başkan olacak.

KAZANIRSA REKOR KIRACAK

24 yıldır ülkeyi yöneten 71 yaşındaki Putin’in seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2030'a kadar koltuğunu koruması beklenen Rusya lideri, 2036'ya dek iktidarda kalabilirse, 30 yıldan fazla Rusya'yı yöneten SSCB lideri Josef Stalin ve 18. yüzyılda yaşayan İmparatoriçe 2. Katerina'nın rekorunu kıracak.