Rusya'da kayak grubunun üzerine çığ düştü: 2 ölü

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası’nda 11 kişilik kayak grubunun üzerine çığ düştü. 9 kişinin kurtarıldığı faciada 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki dağlık bölgede hafta sonu çığ faciası yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişilik kayak grubundan 2’sinin kaçmayı başaramadığı belirtildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çığ altında kalan 44 yaşındaki kadının cansız bedeni grup üyeleri tarafından bulundu. Kaybolan 19 yaşındaki bir genci bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 40 kişinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle zor şartlar altında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, arama çalışmaları sonucunda bugün sabah saatlerinde genç kayakçının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 helikopteri ile tahliye edilen 9 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.