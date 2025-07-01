Rusya’dan akılalmaz plan: Ukraynalı gençleri patlayıcı taşıyan kurbanlara çeviriyor!

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ortaya attığı iddia dünyayı şoke etti. Rus istihbaratının sosyal medya üzerinden iş vaadiyle tuzak kurarak Ukraynalı gençleri habersiz şekilde intihar bombacısı haline getirdiği öne sürüldü.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Ukraynalı gençleri kandırarak habersiz şekilde intihar bombacısı haline getirdiğini öne sürdü. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Rus istihbarat unsurları, sosyal medya üzerinden maddi vaatlerle gençleri tuzağa düşürüyor.

TELEGRAM'DA İŞ VAADİYLE ŞANTAJ

SBU Sözcüsü Artem Dehtiarenko, Rusya'nın saldırı yöntemlerini basit kundaklamalardan terörist taktiklere dönüştürdüğünü belirtti.

"Rus küratörler psikolojik manipülasyon, şantaj ve sahte vaatlerle gençleri hedef alıyor. Kurbanların çoğu kasıtsız intihar bombacısı olduklarının farkında bile değil" dedi.

SBU'nun verilerine göre 2024 yılı içinde 700'den fazla kişi sabotaj, kundaklama veya terör suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananların dörtte birinin reşit olmadığı, en küçük kurbanın ise 11 yaşında olduğu bildirildi.

Guardian'ın aktardığına göre 19 yaşındaki Oleh, işsiz ve yeni doğmuş bir bebeğin babasıydı. Telegram üzerinden "kolay iş" ararken, mahkemelerin ve karakolların fotoğrafını çekmesi için 50 dolar teklif edildi.

Daha sonra boya saldırısı yapması için 1.000 dolar önerildi. Ancak teslim aldığı çantada vida ve çivilerle dolu el yapımı bir bomba olduğu ortaya çıktı. Gözetim kameralarıyla izlenen Oleh, şüphelenince polise başvurdu ve Ukrayna güvenlik güçleri saldırıyı engelledi.

AVRUPA İÇİN DE TEHDİT

SBU'ya göre bu sabotaj kampanyası sadece Ukrayna'da değil, Avrupa'da da kundaklama ve saldırılarla daha geniş bir gölge savaşın parçası.

"Rusya, Ukraynalı gençleri kendi propagandasına hizmet eden saldırılar için piyon gibi kullanıyor. Toplumsal gerilimleri körüklüyor ve güveni sarsıyor" ifadeleri dikkat çekti.

Batılı istihbarat kurumları da Rusya'nın bu taktikleri Avrupa'da da kullanabileceği uyarısında bulundu.

ŞANTAJ, FLÖRT VE MANİPÜLASYONLA TUZAK

Yetkililer, gençlerin Telegram'daki sahte iş ilanlarıyla kandırıldığını ve çocuk argosu, flört, şantaj, kişisel bilgileri ifşa etme tehditleriyle kontrol altına alındığını açıkladı.

Dehtiarenko, "İlk görevi yaptıklarında artık suç ortağı haline geliyorlar" diyerek yöntemin tehlikesine dikkat çekti.

Ukrayna'da okullarda farkındalık programları başlatıldığı ancak gençlerin maddi çaresizliğinin bu taktikleri daha da tehlikeli hale getirdiği ifade edildi.