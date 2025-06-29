Dünya böylesini görmedi! Geceyi yer altında geçirdiler: Rusya’dan Ukrayna’ya 537 hava aracıyla şok baskın

Rusya, 28-29 Haziran gecesi Ukrayna’ya şimdiye kadarki en büyük hava saldırılarından birini düzenleyerek adeta dehşet saçtı. 537 hava aracıyla gerçekleştirilen bu şok baskında sirenler susmak bilmedi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehirde binlerce Ukraynalı korku dolu anlar yaşadı ve metro istasyonlarına akın ederek geceyi yer altında geçirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 28-29 Haziran gecesi ülkeye yönelik 537 hava aracıyla rekor düzeyde saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada saldırıların 477'sinin insansız hava araçları ve onlarca füze içerdiği, Ukrayna hava savunma sistemlerinin 475 hedefi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Altı bölge doğrudan isabet alırken, düşürülen füze ve İHA parçalarının sekiz farklı noktaya düştüğü belirtildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, Rusya'nın Lviv, Harkov ve Zaporizhzhia dahil yedi bölgeyi hedef aldığını ifade etti.

KRİTİK ALTYAPILAR HEDEF ALINDI

Rus saldırıları başkent Kiev dahil Kremenchuk, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Cherkasy ve Lviv bölgelerinde etkili oldu. Poltava'da bir sanayi tesisinin alev aldığı bildirildi.

Zaporizhzhia'da bir üretim tesisinin zarar gördüğü, Çerkassi'de ise sivil altyapıya isabet eden saldırılarda üç kişinin yaralandığı belirtildi. Lviv'de kritik altyapının hedef alındığı ancak sivil yaralanma veya büyük çaplı hasar olmadığı açıklandı. Kiev'de de patlamalar duyuldu ancak detay paylaşılmadı.

3 SAAT BOMBALADILAR

Ukraynalı yetkililer füze saldırısının yaklaşık üç saat sürdüğünü, İHA saldırılarının ise neredeyse 10 saat devam ettiğini belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, toplamda 475 hedefin imha edildiğini veya etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Düşürülen hedeflerin enkazlarının en az sekiz yerde tespit edildiği bildirildi.

F-16 DÜŞTÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16 savaş pilotu Yarbay Maksym Ustymenko'nun yedi hava hedefini düşürdükten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Bir kahraman gibi öldü" ifadesine yer verildi. Ustymenko, Batılı savaş uçaklarının Ukrayna envanterine girmesinden bu yana çatışmalarda ölen üçüncü Ukraynalı F-16 pilotu oldu. Daha önce Yarbay Oleksii "Moonfish" Mes ve Pavlo Ivanov'un benzer görevler sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

RUSYA'DAN KARŞI AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova'dan yaptığı açıklamada, kendi hava savunmalarının gece boyunca üç Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE RAĞMEN SALDIRILAR ARTTI

Son haftalarda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdı. Ukrayna ve Rusya geçen ay 2022'deki işgalden bu yana ilk kez doğrudan İstanbul'da müzakerelere başlamıştı. İki taraf esir değişimi ve savaşı sonlandırma önerilerini masaya yatırmış ancak henüz bir anlaşmaya varılamamıştı. Putin, iki tarafın "kesinlikle karşıt muhtıralar" sunduğunu, üçüncü tur görüşmeler için İstanbul'da yeniden buluşmaya hazır olduklarını söyledi.