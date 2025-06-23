Rusya’dan intikam harekatı! Kiev'e bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna’ya karşı savaşın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Bir gecede başkent Kiev’e 352 insansız hava aracı (İHA) ve 16 füze fırlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada "Kiev’e bomba yağdı, çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Rusya, İran ve Kuzey Kore bir katil koalisyonudur" dedi. Kentte onlarca bina hasar görürken, en az 25 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 352 insansız hava aracı (İHA) ve 16 füze fırlattığını açıkladı.

Saldırılarda başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede can kaybı yaşanırken, Ukrayna hava savunma sistemleri yüzlerce hedefi etkisiz hale getirdi.

SALDIRININ MERKEZİ KİEV OLDU

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 352 drone ve 16 füze fırlatıldı. Bunların 159’u İran yapımı Shahed’di. Ayrıca, Kuzey Kore’den balistik füze kullanıldığına dair ön bilgiler var" dedi.

Gece boyunca Kiev’e yönelik düzenlenen saldırılarda, Shevçenkivskiy ve Solomyanskyi semtlerinde çok sayıda bina hedef alındı. Ukrayna Acil Durumlar Dairesi Başkanı Timur Tkachenko, Kiev'de en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 30’dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

"BU SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Zelenskiy, açıklamasında Rusya'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılardan sonra Batı’yı hedef alan açıklamalarını hatırlatarak, "O dönemde Moskova’dan çok ses geldi. Ama bugün, Rusya’nın İran füzeleri ve Kuzey Kore silahlarıyla Kiev’e saldırmasına karşı Moskova sessiz" dedi.

Zelenskiy, “Rusya, İran ve Kuzey Kore katil koalisyonudur” ifadeleriyle uluslararası toplumu sert bir dille uyardı ve İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyarette Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarını görüşeceğini duyurdu.

HEDEF SİVİL ALTYAPI OLDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, saldırılarda Rusya'nın 368 hedef gönderdiğini ve bunlardan 354’ünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Buna göre: 352 İHA’dan 146’sı düşürüldü, 193’ü hedeflerine ulaştı. 11 balistik füzeden ise 7’si vuruldu

Ayrıca Kiev ve çevresinde 6 noktaya doğrudan isabet kaydedildi, 25 farklı noktada ise düşen enkaz nedeniyle hasar oluştu.

METRO İSTASYONU VE SPOR KOMPLEKSİ VURULDU

Saldırılar sırasında Kiev’deki Svyatoshyn metro istasyonu ve KPI spor kompleksi de hedef alındı. Metro istasyonunun bir girişi hasar alırken, spor kompleksinde yer alan yüzme havuzu kısmı çöktü. Yaralanma yaşanmadı ancak ulaşıma kısıtlamalar getirildi.

TANIKLIKLAR: ÜSTÜMDE SOBA ASILIYDI

Saldırıya uğrayan bölgelerden Shevçenkivskiy’de oturan Valeriy, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Uyandığımda üstümde asılı bir soba vardı. Metal bir levha bacağımı ezmişti. En korkutucu şey, gözlerimi o levhanın altında açtığımda, tam üstümde olmasıydı. Hayatımda yapmam gereken bir şey varmış demek ki."

Saldırının ardından Kiev’de 19 noktada hasar kaydedildi. Şehir yönetimi, Shevçenkivskiy bölgesinde iki kriz merkezi oluşturdu. Her gün saat 09:00’da savaşta ölenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.