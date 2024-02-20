Rusya'dan Ukrayna'ya sığınan ve İspanya'da öldürülen Rus pilot hakkında art arda açıklamalar

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ağustos 2023'te Ukrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un İspanya'da öldürüldüğünün açıklanması sonrası Rusya'da açıklamalar geldi. Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin, Kuzminov'u 'hain ve suç işleyen şahıs' olarak niteledi. Kremlin ise Kuzminov'un öldürülmesinin Putin'in gündeminde olmadığını söyledi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, saf değiştirerek Ukrayna'ya kaçan ve İspanya'da öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'a ilişkin açıklama yaptı.

Kuzminov'un öldürülmesi hakkında Narışkin, "Bu hain ve suç işleyen şahıs, kirli ve korkunç suç eylemini planladığında ahlaki olarak daha o vakit ceset haline geldi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzminov'un öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu konu gündemimizde değil" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un, Ağustos 2023'te saf değiştirerek kullandığı "Mi-8" tipi helikopterle Ukrayna'ya kaçtığı belirtilmişti.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.

Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberde, Kuzminov'un 13 Şubat'ta İspanya'nın Alicante kentindeki bir evin garajının girişinde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.

Ukrayna'nın Kiev Post gazetesi de Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezine dayandırdığı haberinde Kuzminov'un öldürüldüğünü bildirmişti.

Haberde, Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verilmişti.

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ PUTİN'E MUHALİFLERİN ÖLÜMÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.