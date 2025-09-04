Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti

Sahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Cefn Sidan Plajı'nda karaya vuran dev kalıntı görenleri hayrete düşürdü. Uzmanlar kısa süre içinde alarma geçerken kalıntının ne olduğunu araştırılıyor. 

Pembrey'deki Cefn Sidan Plajı’nda görülen devasa kalıntı, etraftakileri şaşkına çevirdi. Bir deniz canlısını andıran kalıntının, ne olduğuna dair henüz kesin bir bilgi yok. Ancak uzmanlar, bunun bir balina olabileceğinden şüphelendiklerini bildirdi. 

Sahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti - 1. Resim

KISA SÜREDE MERAK KONUSU OLDU

Yarı çürümüş haldeki iskelette kaburgalara benzer kemikler ve et parçaları tespit edilirken, tanımlanamayan canlı kısa sürede merak konusu oldu. 

Deniz uzmanları, bunun bir hayvan cesedi olması halinde, ölüm sebebinin de araştırılacağını kaydetti. Bilim insanları, bu kalıntının bölgedeki denizin durumu hakkında da önemli bilgiler vereceğini düşünüyor.

Sahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti - 2. Resim

Geçmişte Galler'in farklı bir plajında ise yine tuhaf bir canlı kalıntısı kıyıya vurmuştu. İncelemeler sonucunda ise bunun aslında bir tür deniz kurdu olan "sea mouse" (deniz faresi) olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lokantada kan akmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Bir taraftar tutuklandıGoogle Drive çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğiz - DünyaABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğizTrump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak - Dünya'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracakAfganistan'da bir deprem daha meydana geldi! Son afette binlerce kişi hayatını kaybetmişti - DünyaAfganistan'da bir deprem daha meydana geldi!Eboladan 15 kişi hayatını kaybetti! Kongo altıncı kez salgın ilan etti - DünyaEboladan 15 kişi hayatını kaybetti!Trump Avrupa'ya 'Rus petrolünün tüm alımlarını durdurma' çağrısında bulundu - DünyaTrump'tan talimat gibi çağrı: Tüm alımları durdurunİtalyan moda efsanesi Giorgio Armani hayatını kaybetti - DünyaDünyaca ünlü moda tasarımcısı hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...