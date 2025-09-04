Sahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti

Pembrey'deki Cefn Sidan Plajı’nda görülen devasa kalıntı, etraftakileri şaşkına çevirdi. Bir deniz canlısını andıran kalıntının, ne olduğuna dair henüz kesin bir bilgi yok. Ancak uzmanlar, bunun bir balina olabileceğinden şüphelendiklerini bildirdi.

KISA SÜREDE MERAK KONUSU OLDU

Yarı çürümüş haldeki iskelette kaburgalara benzer kemikler ve et parçaları tespit edilirken, tanımlanamayan canlı kısa sürede merak konusu oldu.

Deniz uzmanları, bunun bir hayvan cesedi olması halinde, ölüm sebebinin de araştırılacağını kaydetti. Bilim insanları, bu kalıntının bölgedeki denizin durumu hakkında da önemli bilgiler vereceğini düşünüyor.

Geçmişte Galler'in farklı bir plajında ise yine tuhaf bir canlı kalıntısı kıyıya vurmuştu. İncelemeler sonucunda ise bunun aslında bir tür deniz kurdu olan "sea mouse" (deniz faresi) olduğu ortaya çıkmıştı.