Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti! Pedro Henrique'nin son anları kamerada

14 Aralık 2023 22:37 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:55

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede kalp krizi geçirdi. Feira de Santana kentinde internette yayınlanan bir etkinlikte sahne alan 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SAHNEDE YERE YIĞILDI

Sanatçı şarkı söylediği esnada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de yardım etmek için sahneye koştu. Pedro Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

GERİDE BİR AYLIK BEBEK BIRAKTI

Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak tanınan Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

PEDRO HENRİQUE KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 2015 yılında YouTube'da video yayınlayarak başladı. Daha sonra ilk albümü "Grande é o Senhor"u kaydetme teklifi aldı. Instagram'da 870.000'den fazla takipçisi vardı.