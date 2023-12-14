Babası öldüğünde 12 günlüktü… İbrahim Erkal’ın kızı büyüdü

14 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:18

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2017’de vefat eden merhum sanatçı İbrahim Erkal, geride gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bıraktı. Erkal öldüğünde 12 günlük olan kızı Elif Su büyüdü. Onu görenler ise babasına benzetti.

49 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI

Arabesk müzik dalında ön plana çıkan ve ‘Canısı’ , ‘Sen Aldırma’ , ‘De Get Yalan Dünya’ , ‘Ömrüm’ gibi şarkıların sahibi İbrahim Erkal, 49 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonun düşmesi sonucu dengesini kaybetti ve yere kafasını çarparak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan Erkal, 11 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranları ve dostları onu 29 boyunca tedavi gördüğü hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı.

Sevilen sanatçının ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Erkal’ın ailesi yaşadıkları kaybın acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor. Eşi Filiz Erkal, ünlü isme olan özlemini her fırsatta dile getiriyor.

İBRAHİM ERKAL'A 'HÜRMET' KONSERİ

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran İbrahim Erkal için geçtiğimiz gün “İbrahim Erkal’a Hürmet” adı altında bir anma töreni düzenlendi. Gecede Alişan, Ceylan, Doğuş, Gökhan Tepe, Güliz Ayla, Resul Dindar, Sinan Akçıl gibi şarkıcılar sahne aldı.

KIZI ELİF SU ŞİMDİ 6 YAŞINDA

‘Hürmet’ konserinde Filiz Erkal ve çocukları da yer aldı. Şimdilerde 6 yaşında olan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su da annesi ile birlikte konserdeydi. Elif Su’nun babasına benzerliği dikkat çekti.

İbrahim Erkal eşi Filiz Erkal - kızı Elif Su - oğlu Levent