Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan’ın Ata Demirer’i de aradığı ortaya çıktı

13 Aralık 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:20

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir bankada şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan’ın ‘yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle yaptığı vurguna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Fon vurgunuyla ilgili soruşturma sürerken, ünlü futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan’ın komedyen Ata Demirer ile de görüştüğü ortaya çıktı.

131 SANİYELİK GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

Akşam Gazetesi’nde yer alan haberde; HTS kayıtlarına göre, Erzan 15 Ocak'ta saat 20.18'de Demirer'i aradı; görüşme sadece 1 saniye sürdü. Ertesi gün 16 Ocak'ta saat 12.59'da Demirer'in Erzan'ın aramasına geri dönüş yaptığı ve ikilinin 131 saniye konuştukları tespit edildi. Erzan'ın Demirer'i fona dahil etmek için mi aradığı merak konusu oldu.

FULYA TERİM İLE 25 GÖRÜŞME YAPMIŞ

Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarına göre, Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le de 25 kez telefon görüşmesi yaptığı ve en çok görüştüğü kişilerden biri olduğu ortaya çıktı.

TAKİPSİZLİK KARARINA RED

Öte yandan aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk gibi futbolcu ve iş insanlarının da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bazı müştekilerin, 'bankacılık zimmeti' suçuna ilişkin verilen takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin, kanun yolu kapalı olmak üzere karar verildiği öğrenildi.

216 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi isteniyor.