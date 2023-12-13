Dilan Polat'ın avukatından itiraf! 'Ruh halini sağlıklı bulmuyorum' deyip açıkladı

13 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 15:47

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Engin Polat, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme’ ve ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet’ olmak üzere 5 ayrı suçtan tutuklandı.

5 Kasım’da cezaevine gönderilen çiftle ilgili dava süreci, Türkiye gündeminden düşmüyor. Dilan Polat ve eşinin cezaevinde neler yaşadığı da merak ediliyor. Soruşturma devam ederken, Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“KARA PARA DELİLİ YOK”

Haberler.com’a konuşan avukat Kaya, öiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini belirtti. Kaya açıklamasında "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi.

“SÜREKLİ AĞLIYOR, OĞLUNU SAYIKLIYOR”

Dilan Polat'ın ruh halinden de söz eden Kaya, fenomenin cezaevinde sürekli ağladığını belirtti. Açıklamasında ise “Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra” ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında Polat çiftinin 27 şirketine de kayyum atandı.