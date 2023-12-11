Amerika'da 10 evi olan fenomen Eylül Öztürk, aylık kazancını açıkladı

11 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:16

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ‘Şampiyonlar ligi’ fotoğrafında yer alan Eylül Öztürk ve karede bulunan 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Mal varlığına el konulan Öztürk, sosyal medya hesabında yeni bir video paylaştı. “Böyle bir video paylaşmak zorunda kaldığım için hepinizden özür diliyorum, çok büyük utanç duyuyorum” diyen fenomen, aylık kazancının ne kadar olduğunu açıkladı.

Amerika’da 10 evi bulunan fenomen, “Çok üzülerek bu zamana kadar kimseyle paylaşmadığım aylık kazançlarımı paylaşacağım. Bunu yapmak zorunda olduğumu lütfen anlayın çünkü eğer ben bunu yapmazsam hırsızlık ve kara para aklamakla ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlarla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devletime sundum” dedi.

AYLIK KAZANÇ DÖKÜMANLARINI PAYLAŞTI

Aldığı ekran görüntülerini paylaşan Öztürk, bazı aylara ait e-ticaret platformlarından ne kadar gelir elde ettiği konusunda şunları söyledi:

“Birkaç tane ekran görüntüsü aldım, bunları paylaşacağım. Bu aralık 1-31 Aralık tarihindeki bir ekran görüntüsü. Burada bir e-ticaret platformunun ekran görüntüsü var. Bu platforma ben 626 bin 490 ziyaretçi getirmişim. Bu ziyaretçilerden 21 bin 925 tanesi o üründen sipariş vermiş. Burada iki tane alan var. Birincisi iş birlikleri kazanç, ikincisi de bu platformdan gelen kazanç. Bu ay ben kaç tane reklam çalışması yaptıysam toplamda 216 bin 500 lira kazanmışım. Linklediğim şeylerden bu e-ticaret platformuna 1 milyon 127 bin 194 TL ciro yaptırmışım. Bu cironun karşılığında da 168 bin 315 TL para kazanmışım. Hem markalardan gelen iş birliği reklamları hem de benim linklerden elde ettiğim kazanç toplanınca, 1-31 Aralık tarihleri arasında 384 bin 815 TL para kazanmışım, sadece bir e-ticaret platformundan.

1-30 Kasım tarihlerinde ise bir 2 milyon 46 bin 946 TL kazanmışım. İş birliklerimden gelen kazanç 1 milyon 863 bin, e-ticaret platformundan aldığım komisyon ise 183 bin 310 lira. Markaya ise 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım.

1-30 Eylül tarihlerinde ise toplamda 1 milyon 88 bin 936 lira kazanmışım. 1-31 Ağustos tarihlerinde ise 603 bin 746 TL kazanmışım.”

“KARA PARAYLA İLGİM OLMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ”

Süreç sonunda aklanacağını belirten Eylül Öztürk, “Son defa sizden çok özür diliyorum, kazançlarımı paylaştığım için. Üzerime atılmış lekeyi başka türlü temizleyemem. Herkes 10 tane evi nasıl aldı diyor. Bu paralar gayet de kazanılabilir arkadaşlar. Acı ama gerçek. Devlete de tüm dökümanları verdim, onlar da inceleniyor. Benim kara parayla ilgim olmadığını hepiniz göreceksiniz” diyerek sözlerini noktaladı.