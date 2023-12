Fenomen Eylül Öztürk yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! Kariyerinin çöküşü belgesel olacak

8 Aralık 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:27

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Dilan Polat’ın 2019’da ‘şampiyonlar ligi’ açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu fenomenler arasında yer alan ve Amerika’da peşin parayla 10 ev aldığı iddia edilen Eylül Öztürk, sosyal medyadan açıklama yaptı.



Dilan Polat'ın paylaştığı 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı

“ÇALIŞTIĞIM BİRÇOK FİRMA REKLAMLARINI İPTAL ETTİ”

Tüm mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, birçok çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldığını belirtti. Öztürk, sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalıştığım birçok firma kurumsal firma reklamlarını iptal etti. Her zaman oturmamı kalkmamı bilen bir insan olmuşumdur. Bu sayede bu markalarla çalışma imkanı bulmuştum. Maalesef kara para vs. gibi hiçbir suçum olmamasına rağmen sırf izlenme uğruna bana atılmadık iftira kalmadı. O fotoğraftaki herkes, Nez ve ben hariç, Dilan dahil kimse henüz ünlü bile değildi. Kimsenin böyle şubeleri veya gösterişli bir hayatı yoktu. Olsaydı ben bu insanlarla zaten arkadaşlık dahi etmezdim. Nitekim sonradan arkadaşlığımı dahi bitirdim, bu olaylardan çok önce.”

“SÜREÇ SONUNDA KARA PARA YOK DİYECEKLER”

Belgelerini devlete sunduğunu belirten Öztürk, “10 yılda 10 tane araba parasına ev almışım. Hepsinin belgelerini de devlete ilettim. Onlar da bakıyorlar zaten, ben bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Hepiniz de göreceksiniz zaten. Ama ben bu esnada bitti. Benim hayatım, tüm emeklerim çöp oldu. 10 yıllık kazancımı devlete de sundum. Onlar zaten araştırılıyor. Sonucunda kara para vs. yok diyecekler” dedi.

Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan

“TÜM PERSONELİM İŞSİZ KALDI”

Reklam gelirlerini kaybettiğini belirten Eylül Öztürk, bu süreçte çalışanlarının hepsini işten çıkartmak zorunda kaldıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sosyal medyadan reklam gelirlerimin hepsi bitti. Bu dert değil. Benim parayla pulla işim yok ama bu süreçte şirketimize kayyum atanacak. Ben her türlü her işte çalışırım. Hiç de gocunmam. Birikimimizle de hep işi büyüttüm, mal ürettirmiştik ki uyguna mal edip sizin alım gücünüze de hitap edebilelim. Yani bir birikimimiz de yok o sebeple.

Depo da ağzına kadar malla dolu olduğu için bunları satıp o insanların borçlarını da ödeyeceğiz. Fakat önceliğimiz her zaman personelimiz. Onları mağdur etmemek için öncelikle hepsinin tazminatlarını vererek işten çıkarttık. İleride bu süreç uzarsa ve maaşlarını alamayacak duruma gelirlerse kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Şimdi en azından tazminatlarıyla bir süre iş bakabilirler kendilerine.

Türkiye’deki evimizi de bu esnada kapatmak zorundayız maalesef. Gelip gideceğiz orası da dursun diyorduk ama maalesef bu esnada kapatmak zorundayız. Hayırlısı olsun ne diyebilirim ki. Bu evimizin kirasını diğer evlerimiz ödüyor zaten. O şekilde dönüyoruz ama Türkiye’deki ev oradaki kazancımızdan ödenmek zorunda kalıyordu, o yüzden onu da kapatmak zorunda kalıyoruz. En çok herkesin verdiği emekler çöp oldu ona üzülüyorum. Bir şekilde iflasa sürükleniyorsunuz. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Her şeyi ince eleyip sık dokumuştuk, markayla ilgili en ufak bir şikayet yoktu. Bunca yıl attığım her adıma dikkat ettim ki insanların emekleri boşa gitmesin ama koruyamadım hiçbirini. Şimdi tüm personelim işsiz kaldı. Onlara sahip çıkamadım gibi hissediyorum. Ben hepsinden razıyım. Onlara söz verdim. Bir şekilde bu günler geçecek, tekrar hepinizi arayacağız dedik. Umarım iflas etmeyiz bu süreçte. Onlar benim sayemde değil ben onlar sayesinde ekmek yedim. Umarım haklarını helal ederler. Çok üzgünüm, onları korumaya gücüm yetmedi. Kim bilir bu davalar ne kadar sürecek. Hiçbir şey bilmiyoruz ki…”

“KARİYERİMİN NASIL BİTTİĞİNİ BELGESEL YAPMAK İSTİYORUM”

Yayınlamadığı bir sürü videosu olduğunu ve süreç bitince hayatının belgeselini çekeceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Çok zor durumda olduğum zamanlar oldu. Kamerayı açtığım ve kendi kendime konuştuğum çok videom var. Bütün bu videoları arka arkaya koyup belgesel yapacağım. Bu olaylar bittiğinde bütün sürecimi, hayatımın, kariyerimin nasıl bittiğini bir belgesel yapmak istiyorum. Bir insanın kariyerini nasıl acımadan bitirdiklerini hepsini anlatmak istiyorum o zaman.

Hatta süreçte de arkadaşlarımdan video çekmelerini rica ettim. Arka planda neler yaşandığını, ne kadar büyük stresler yaşattıklarını A’dan Z’ye hepsini… İnsanların insafına kalıyorsunuz bir zaman sonra, inanmak isteyenler inanıyor. Geri kalanı inanmıyor zaten. Çok gururum incindi, çok…”