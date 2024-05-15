Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. 35 yıl önce 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği Cannes Film Festivali'nde bu sene Altın Palmiye Onur Ödülü'nü alan Meryl Streep, konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali başladı. Dünyaca ünlü oyuncu Merly Streep, Altın Palmiye Onur Ödülü’nü meslektaşı Juliette Binoche’un elinden aldı.

‘Julie & Julia’, ‘Demir Leydi’ , ‘Kramer vs Kramer’ , ‘Mamma Mia’ gibi unutulmaz filmlerle tanınan Merly Streep, 1988’de ‘Evil Angels’ filmiyle festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Üç Oscar ödülüne sahip Streep, bu yıl ise Altın Palmiye Onur Ödülü’nü aldı.

ÖDÜLÜLÜ MESLEKTAŞINDAN ALDI

Ödülü usta isme Fransız oyuncu Juliette Binoche takdim etti. Binoche, ödülü verirken duygusal bir konuşmaya imza atarak Streep’e övgüler yağdırdı. Konuşmasında ise “Sinema tarihinde kendine silinmez bir yer edindin. Sen uluslararası bir hazinesin. Sinema dünyasında kadınlara bakış açımızı değiştirdin ve aynı zamanda kendimize farklı bakmamıza da yardımcı oldun” ifadelerini kullandı.

“YÜZÜMDEN BIKMADIĞINIZ İÇİN MİNNETTARIM”

Streep de o anlarda duygusal anlar yaşadı. “Yüzümden bıkmadığınız için çok minnettarım” diyen oyuncu, “40 yaşına girmek üzereydim ve kariyerimin bittiğini düşündüm. O dönemde aktrisler için bu gerçekçi olmayan bir beklenti değildi. Bu gece burada olmamın ve bunun devam etmesi, birlikte çalıştığım çok yetenekli sanatçılar sayesinde” sözleriyle teşekkür etti.