Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı

Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı
Cannes Film Festivali, Altın Palmiye, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. 35 yıl önce 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği Cannes Film Festivali'nde bu sene Altın Palmiye Onur Ödülü'nü alan Meryl Streep, konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali başladı. Dünyaca ünlü oyuncu Merly Streep, Altın Palmiye Onur Ödülü’nü meslektaşı Juliette Binoche’un elinden aldı. 

‘Julie & Julia’, ‘Demir Leydi’ , ‘Kramer vs Kramer’ , ‘Mamma Mia’ gibi unutulmaz filmlerle tanınan Merly Streep, 1988’de ‘Evil Angels’ filmiyle festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Üç Oscar ödülüne sahip Streep, bu yıl ise Altın Palmiye Onur Ödülü’nü aldı. 

Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı - 1. Resim

ÖDÜLÜLÜ MESLEKTAŞINDAN ALDI

Ödülü usta isme Fransız oyuncu Juliette Binoche takdim etti. Binoche, ödülü verirken duygusal bir konuşmaya imza atarak Streep’e övgüler yağdırdı. Konuşmasında ise “Sinema tarihinde kendine silinmez bir yer edindin. Sen uluslararası bir hazinesin. Sinema dünyasında kadınlara bakış açımızı değiştirdin ve aynı zamanda kendimize farklı bakmamıza da yardımcı oldun” ifadelerini kullandı. 

Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı - 2. Resim

“YÜZÜMDEN BIKMADIĞINIZ İÇİN MİNNETTARIM”

Streep de o anlarda duygusal anlar yaşadı. “Yüzümden bıkmadığınız için çok minnettarım” diyen oyuncu, “40 yaşına girmek üzereydim ve kariyerimin bittiğini düşündüm. O dönemde aktrisler için bu gerçekçi olmayan bir beklenti değildi. Bu gece burada olmamın ve bunun devam etmesi, birlikte çalıştığım çok yetenekli sanatçılar sayesinde” sözleriyle teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şimdi kimse bilmiyor! Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı saat kulesinde dikkat çeken lamba
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Ayrılık Da Sevdaya Dahil’in yayınlanacağı platform belli oldu - MagazinSetlere dönüyor! Yeni dizisinin detayları belli olduZenginlikten dert yanan Hülya Avşar'dan dev reklam anlaşması! Günlük kaşesi 54 bin TL’ye geliyor - MagazinDev reklam anlaşması! Günlük kaşesi 54 bin TL’ye geliyorFatih Kısaparmak’tan ‘lüks mekan’ çıkışı: 3-5 milyon TL verseler sahne almam - Magazin‘Lüks mekan’ çıkışı: 3-5 milyon TL verseler sahne almamCem Yılmaz’ın alkol paylaşımları başını yaktı! Ticaret Bakanlığı ünlü komedyene ceza kesti - MagazinBakanlık, Cem Yılmaz'a 'alkol' cezası kesti“İlk defa uyuşturucu kullanacaktım” demişti! Feyza Civelek’in torbacıyla konuşması ortaya çıktı - Magazin“İlk defa kullanacaktım” demişti! Torbacıyla konuşması çıktıAblası Onur Seyit Yaran'ı önce tacizle suçladı, sonra özür diledi - MagazinAblası önce tacizle suçladı, sonra özür diledi
Sonraki Haber Yükleniyor...