Bir dönem herkes parasını ona yatırıyordu şimdi kaçan kaçana! KKM'de çıkışlar hızlanıyor

Bir dönem herkesin parasını yatırdığı kur korumalı mevduattan çözülme hızlanıyor. 10 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 36,4 milyar liralık çıkış yaşanırken, KKM hesaplarının toplam tutarı 2,2 trilyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti.

Kur korumalı mevduat hesaplarında geçen hafta büyük bir çıkış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta KKM hesaplarından 36,4 milyar liralık çıkış gerçekleşti.

3 AYIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜ

Böylece KKM hesaplarında 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşirken, KKM toplamı 2,2 trilyon liranın altına geriledi.

HERKES PARAYI MEVDUATA ATIYOR

10 Mayıs ile biten haftada mevduat hesapları 15 trilyon 609,2 milyar liradan 15 trilyon 613,8 milyar liraya yükseldi.Son sekiz ayda Türk lirası mevduat payının yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükselirken, KKM'nin payı da yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.