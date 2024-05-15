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Meryem Uzerli, Cannes kırmızı halısında! Kıyafetiyle sınıfta kaldı, tarzı beğenilmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meryem Uzerli, Cannes kırmızı halısında! Kıyafetiyle sınıfta kaldı, tarzı beğenilmedi
Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali, Muhteşem Yüzyıl, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. Son dönemdeki değişimiyle adından sık sık söz ettiren Meryem Uzerli, Cannes kırmızı halısında boy gösterdi.

Fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl’da yayınlandığı dönem ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle fırtınalar estiren Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali’na katıldı. Uzerli’nin tarzı eleştiri oklarının hedefi oldu. 

Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig’in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali başladı. Festivalde 22 film, Altın Palmiye için yarışıyor. 

Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep, festivalin onur konuğu. Açılış töreni dün akşam Cannes şehrindeki Grand Theatre Lumiere sahnesinde yapıldı. Öncesinde konuklar Greta Gerwig Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez'de jüri üyeleriyle akşam yemeğine katıldı.

Meryem Uzerli, Cannes kırmızı halısında! Kıyafetiyle sınıfta kaldı, tarzı beğenilmedi - 1. Resim

“ELBİSESİ OLMAMIŞ”

Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, 2024 Cannes Film Festivali’ne katıldı. Uzerli kırmızı halıda renkli taş ve payetlerle bezeli kıyafetiyle boy gösterdi. Ancak ünlü oyuncunun tarzı pek beğenilmedi.

Sosyal medyada stili için “Çok rüküş” , “Elbisesi olmamış” yorumları yapıldı. Bazı kişiler ise Uzerli’nin saçını ve makyajını çok beğendiğini dile getirerek “Her zamanki gibi güzel” dedi.

Meryem Uzerli, Cannes kırmızı halısında! Kıyafetiyle sınıfta kaldı, tarzı beğenilmedi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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