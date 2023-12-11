Umduğunu bulamadı… Cezaevindeki Dilan Polat’a kötü haber!

11 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:20

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat’ın cezaevine girmeden önce hakarete uğradığını öne sürerek çok sayıda kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

EKRANA TÜKÜRDÜ

Cezaevi öncesi haklarında çıkan altın kaçaklığı ve kara para aklama iddiaları sosyal medyada yayılan Dilan Polat, Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Saldırganlaşan Polat, sonun yaklaştığını anlamış olacak ki yayınlandığı son dönemdeki videolarında küfürler savurur olmuştu.

Bir videosunda ise “Zengin düşmanları bunlar. Benim hatam muhatap olmak. Bu ülkede devlet var, devletten büyük değilsiniz siz. Devletini ve vatanını seven, ülkesine aşık insanlarız biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor siz rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum. Siz rahat olun. Hadi gidin kendinize muhatap bulun” diyerek ekrana tükürmüştü. Birçok kişiye ise “Size bir uçarım buradan” gibi söylemlerle tehditler savurmuştu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Show Haber’in aktardığına göre; Dilan Polat, son dönemde yaptığı çirkin paylaşımların altına hakarete uğradığı gerekçesiyle çok sayıda kişiden şikayetçi oldu. Bu kişiler hakkında işlem yapılacağını bekleyen Dilan Polat umduğunu bulamadı. Savcılık, bu yazılan yorumlar ve eleştirilerle ilgili ‘Hakaret sayılmaz’ diyerek takipsizlik kararı verdi.

DİLAN-ENGİN POLAT OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Daha sonra ise Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Tutuklular cezaevindeyken hakimlik, Polatların 27 şirketine kayyum atanmasına hükmetmişti.