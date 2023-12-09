Dilan Polat’ın yardımcısı Şule sınır dışı edilmişti! Memleketinden yaptığı dikkat çeken paylaşım…

9 Aralık 2023 09:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:19

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilan ve Engin Polat’ın yardımcıları Şule’nin akrabalarını Polat çiftinin evine yerleştirdiği ve lüks villada parti verdiği ortaya çıktı. Sınır dışı edilen yardımcı Şule, ülkesine dönerken alnının akıyla gittiğini belirten bir video paylaştı.

İKİSİNİN DE KAÇAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dilan ve Engin Polat çiftinin Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren çiftin evine, Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlatmıştı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova (Şule) ve Nargiza Khaydarova (Nergis) isimli iki kişiyi geçtiğimiz gün gözaltına almıştı.

Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova’nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova’nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan yardımcıların gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenilmişti.

“MİLLET OLARAK RAHATLAYIN”

Sınır dışı edilen Şule’den yeni bir paylaşım geldi. Özbekistanlı yardımcı TikTok hesabından yayınladığı gönderide memleketine döndüğünü belirtti. Paylaşımında ise “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum” ifadelerini kullandı.

POLAT ÇİFTİNE YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan cezaevindeki Polat çiftine ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme’ suçundan soruşturulma başlatıldı. Avukat Feyza Altun’un geçen ay yaptığı ihbarla dilekçe verildi. İhbar dilekçesinde Altun’un ofisini arayan Kapalıçarşı’da çalışan A.K isimli kişin Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğu belirtildi.

A.K., Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti. Olay üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunuldu. Başsavcılık, Polat çiftine ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme’ suçundan soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.