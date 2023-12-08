Nereden nereye... ‘Şampiyonlar ligi’ fenomenlerinin şirket sermayeleri ortaya çıktı

8 Aralık 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:43

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 4 yıl önce aynı masaya oturduğu isimler gündemde. Polat’ın 2019’da ‘şampiyonlar ligi’ adıyla paylaştığı fotoğraf karesinde bulunan 12 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin mal varlığına el konulmuştu. Hakimlik, 12 kişiye ait şirketlere kayyum atadı.

50 BİN TL İLE ŞİRKET KURMUŞ

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fenomenlerin nereden nereye geldiği ve şirketlerini ne kadar sermaye ile kurdukları ortaya çıktı.

Amerika’da peşin parayla 11 daire aldığı iddia edilen ve 5 milyon dolar ile ABD’ye kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk, 2018 yılında 50 bin TL ile şirket kurmuş, kısa sürede sermayelerini 2 milyon TL’ye yükseltmiş.

HAYATLARI DEĞİŞTİ, PARAYA PARA DEMİYORLAR

Merve Nur Korkut ve Tuğba Bağ da Dilan Polat'ın markasıyla güzellik merkezi açmış, hayatları bir anda değişmişti. İki fenomen isim, şirketlerini 100 bin TL ile kurmuş. Peş peşe ise 2 şube açtıkları biliniyor.

Fenomen Murat Yiğit, Dilan-Engin Polat çiftine yakın olan isimlerden biri... İşe 3 yıl önce sosyal medya şirketi ile başladı. Sermayesi sadece 100 bin TL idi.

Fenomen Merve Korkut’un eşi Yavuz Selim Korkut ise güzellik merkezini 150 bin TL ile kurduğu da iddia edilenler arasında.