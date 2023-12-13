İş birlikleri, sponsorluklar, reklam anlaşmaları… Fenomen ekonomisi nasıl işliyor? İşte kazandıkları para…

13 Aralık 2023 13:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:48

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklandığı soruşturmaya ‘şampiyonlar ligi’ fotoğrafındaki kişiler de sahil oldu. Karedeki 12 kişinin mal varlığına el konulurken, şirketlerine de kayyum atandı. Soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alan ve Amerika’da 10 evi bulunduğu için sıklıkla adından söz ettiren Eylül Öztürk, son yayınladığı videoda aylık kazancının bazı dönemlerde 2 milyon TL’yi geçtiğini söyledi.

Sosyal medya fenomenleri Youtube, Instagram, TikTok gibi platformlardan milyonlarca kişiye ulaşıyor ve etkileşim sağlıyorlar. Bununla birlikte yaptıkları içerik anlaşmaları ve bağladıkları sponsorluklarla bazı platformlar üzerinden yüksek gelir elde ediyorlar. Peki, fenomenler nasıl ve ne kadar kazan sağlıyor? Hürriyet’ten Fulya Soybaş, hazırladığı ve uzman görüşlerine de yer verdiği haberde çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan

TÜRKİYE’DE 170 BİN INFLUENCER VAR

Influencer pazarlama ajansı Creatorden’in “Genel Bakış 2023” raporunu göre, Türkiye’de her sosyal kesime hitap eden yaklaşık 170 bin influencer var. Hemen hemen her markanın yolu en az bir kez Instagram (yüzde 97.7 oranında) ile kesişiyor. Markaların yüzde 82’lik kısmı influencerlara paylaşım karşılığı nakit ödeme yapıyor. Ücretsiz ürün ya da indirim kodu yöntemini tercih edenlerin oranı ise yüzde 37.

İleyda Topal - Dilan Polat

1.9 MİLYON TL ÜZERİ VERGİ ŞARTI

2021’de fenomenlerin vergilendirilmesi için bir yasal düzenleme yapıldığını söyleyen Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Emin Yılmaz, şöyle diyor:

“Fenomenler bir devlet bankasına gidip, adlarına özel hesap açtırıyorlar. Banka da bu hesaba yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında stopaj kesiyor ve kalan bakiyeyi hesaplarına yatırıyor. 2022 yılı için elde edilen kazançların 880 bin lirası vergiden istisnaydı. Ancak bu tutar 2023’te 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı. Bu rakamın üzerinde kazananlarsa beyanname vermek, gelirlerine göre vergi ödemek zorundalar, ki bu da yaklaşık gelirlerinin üçte biri (yüzde 35 civarı) demek.”

LAFA DEĞİL HESAPLARA BAKILIYOR

Fenomenlerin çoğunun vergi kaydı olmadığını belirten Yılmaz, sözünü şöyle sürdürdü:

“Yani 2 milyon lira kazanan bir fenomen kaba bir hesapla 600 bin lira vergi vermeli. Bu arada fenomenlerin çoğunun vergi kaydı yok. Burada kişinin beyanına, yani 2 milyon kazandım demesine bakılmaz. Belki bilerek yanlış bilgi veriyor. Dolayısıyla vergi müfettişleri tüm hesapları tek tek inceleyecek, para girişlerine, masraflara bakılacak. Vergisi ödenmediği tespit edilirse ana para+ faizi+ ana paranın üç katına kadar ceza kesilebilir.”