Kızılcık Şerbeti oyuncusu eski halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

14 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:50

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda tansiyonu yükselten Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı ekrana geliyor. Show TV’nin iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi oyuncular yer alıyor.

Dizide Abdullah’ın eşi rolünde evi çekip çeviren ve tertipli kadın rolündeki ‘Pembe’ karakterini Sibel Taşçıoğlu üstleniyor.

Daha önce ‘Bir Zamanlar Çukurova’ , ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ , ‘Kehribar’ , ‘Medcezir’ gibi birçok yapımda rol alan Sibel Taşçıoğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu ‘Belalı Yıldız’ dizisinden ‘Ah gençlik’ notuyla eski haline yer verdi. Şimdilerde 47 yaşında olan oyuncunun paylaşımı beğeni topladı. Taşçıoğlu’nun son halini görenler onu tanımakta güçlük çekti.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

1976 Bursa doğumlu olan Sibel Taşçıoğlu, 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ‘Tılsım’ adlı çocuk oyununda rol aldı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2000-2003 yılları arasında çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı. 1998’de Rus Gelin adlı sinema filminde rol aldıktan sonra Kırık Ayna, Mühürllü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gönül Salıncağı gibi birçok TV dizisinde önemli roller üstlendi. Murat Kolçakköstendil ile evli olan Taşçıoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki ‘Pembe’ rolüyle beğeni topluyor.