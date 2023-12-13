Şaşırtan gala kombini! Bakan dönüp bir daha baktı

13 Aralık 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:41

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vizyona girmek için gün sayan “Nefes-Yer Eksi İki” filminin ilk gösterimi İstanbul’da yapıldı. Galaya ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, kombiniyle damga vurdu.

Terörü tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren, konusunu gerçek hayattan alan TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi, 15 Aralık'ta vizyona girecek. Başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın yer aldığı filmin galası, dün akşam bir AVM’de gerçekleştirildi.

Merakla beklenen filmde yer alan Bestemsu Özdemir, farklı tarzıyla görenlerin dikkatini çekti. Uzun siyah bir kalem etek giyen Özdemir, başına ise ilginç bir aksesuar taktı. Kimse bu aksesuara anlam veremedi. Bazı kişiler soygun sırasında hırsızların tanınmamak için başına taktığı çorap ya da şapkaya benzetti.

SOYGUNA GELMİŞ GİBİ

Özdemir’i görenler yorum yapmaktan geri durmadı. Sosyal medyada kullanıcılar “Soyguna mı gelmiş” , “Bestemsu banka soymadan önce bir uğramış gibi” şeklinde yorumlar yaparak eleştirilerde bulundu.

“KİMSEYE DANIŞMIYORUM” DEMİŞTİ

Özdemir, daha önce verdiği bir röportajda “Bir moda danışmanına var mı?” sorusunu da cevaplamıştı. Özdemir bu soruya karşılık olarak “Kimseye danışmıyorum. Kendim hallediyorum. Kıyafette marka takıntım yok. Daha çok vintage seviyorum. Yurt dışındaki vintage mağazaları sık sık dolaşıyorum. En çok ayakkabı için para harcıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kirli Sepeti dizisinde de yer alan Bestemsu Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Ünlü oyuncu sık sık fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.