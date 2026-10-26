İsrail'de 27 Ekim seçimlerine saatler kala Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında İran krizi patlak verdi. İsrail basını, Netanyahu'nun İran'la yeni bir çatışmaya yol açabilecek talimatına askeri yönetimin karşı çıktığını yazdı. Genelkurmay Başkanı Zamir'in emri uygulamadan önce Netanyahu'dan yazılı ve imzalı yasal onay istediği öne sürüldü.

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İsrail'de yarın yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu yönetimi birbirine girdi.

İsrail televizyonu Kanal 12'nin (N12) haberine göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi yönetimden gelen ve İran'la ani bir çatışmaya yol açabilecek talimatın uygulanmasına karşı çıktı.

"Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir arasındaki anlaşmazlık son 24 saat içinde daha da büyüdü." diyen İsrail basını krizi ifşa etti.

Seçime saatler kala İsrail karıştı! Ordu Netanyahu'ya başkaldırdı! "Talimatına karşı çıkıyoruz"

ORDUDA NELER OLUYOR?

İsrail basınına göre krizin merkezinde, Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri talimatının yeni bir savaşı tetikleyebileceği yatmakta.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, söz konusu adımın uygulanmasından önce kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapılmasını istedi. Bununla da yetinmeyen Zamir, siyasi yönetimden operasyonun yasal dayanağını ortaya koyan imzalı bir belge talep etti.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, planlanan eylemin İran'la ani bir çatışmaya yol açabileceğini belirterek yanlış bir hesaplamanın bölgede yeni bir askeri tırmanışı başlatabileceği uyarısında bulundu.

Ancak İsrail ordusundaki asıl endişenin yalnızca askeri risklerden kaynaklanmadığı öne sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Netanyahu yönetiminin seçimlere saatler kala İran gerilimini siyasi kazanç elde etmek amacıyla kullanmaya çalışmasından kaygı duyulduğunu aktardı.

Zamir'in yakın zamanda basına kapalı bir toplantıda, "Şu an seçim öncesinde İran'a saldırmayı gerektirecek operasyonel bir emare görmüyoruz" dediği de İsrail basınına yansıdı.

Güvenlik yetkilisi ise Zamir'in son günlerdeki tutumuna ilişkin "Tarih, Zamir'in son günlerde oynadığı rolü asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Seçime saatler kala İsrail karıştı! Ordu Netanyahu'ya başkaldırdı! "Talimatına karşı çıkıyoruz"

İSRAİL ORDUSUNDA SEÇİM ENDİŞESİ

Konuya yakın kaynaklar, ordu komuta kademesinin İran meselesinin seçim öncesinde siyasi kazanç sağlamak amacıyla kullanılmasından kaygı duyduğunu da öne sürdü.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılacak olması, İran'a yönelik askeri adımın zamanlamasını da tartışmalı hale getirmişti.

Güvenlik kaynakları, İran'ın acil bir askeri müdahaleyi gerektirecek yeni bir adımının tespit edilmediğini hatırlattı.

NETANYAHU İLE ZAMİR ARASINDA GERGİN TOPLANTI

Netanyahu ile Zamir arasındaki anlaşmazlığın Palmachim Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya da yansıdığı öne sürüldü.

N12'ye konuşan iki kaynak, toplantıdaki atmosferin son derece gergin olduğunu aktardı.

NETANYAHU İDDİALARI REDDETTİ: HEPSİ SAÇMALIK

Başbakan Netanyahu ise Kanal 14 televizyonunda yaptığı açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir ile İran konusunda çatışma yaşadığı iddiasını reddetti.

"Aramızda hiçbir kavga yok. Bunların hepsi saçmalık" diyen Netanyahu, bazı çevrelerin ordu yönetimiyle arasında anlaşmazlık varmış gibi bir görüntü oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

TRUMP İLE İRAN GÖRÜŞMESİ İDDİASI

N12, daha önce Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimalini görüştüğünü de haberleştirmişti.

13 Ekim'de yayımlanan habere göre iki liderin görüşmelerinde İsrail seçimleri öncesinde İran'a karşı yeni bir askeri harekat seçeneği ele alındı.

Amerikalı yetkililerin, Netanyahu'nun seçimlerden önce harekete geçmek istediği izlenimine kapıldığı öne sürüldü.

İsrailli bir yetkili ise Netanyahu'nun güvenlik yönetimine, İran konusundaki görüşmeyi Trump'ın başlattığını söylediğini aktardı.

İSRAİL YARIN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılacak genel seçimlerde 120 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek.

Seçimlere Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'un yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar partisi, eski Başbakan Naftali Bennett ile Yair Lapid'in Beyachad ittifakı ve diğer siyasi partiler katılıyor.

Netanyahu'nun mevcut siyasi ortakları arasında aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in partileri ile ultra-Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği bulunuyor.

Muhalefette ise Eisenkot ve Bennett-Lapid ittifakının yanı sıra Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beyteinu partisi ve Yair Golan'ın Demokratlar partisi yer alıyor.

Arap partilerinin de seçim sonrası parlamento aritmetiğinde etkili olması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN ÇOĞUNLUĞU TEHLİKEDE

İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli parlamentoda en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Seçim öncesinde yayımlanan anketlerin önemli bir bölümünde Netanyahu'nun mevcut koalisyonunun bu çoğunluğa ulaşamadığı görüldü.

23 Ekim tarihli Kanal 12 anketinde Netanyahu'nun mevcut koalisyon ortaklarının toplam 50 sandalye kazanacağı öngörüldü.

Aynı ankette Eisenkot'un Yashar partisinin 23, Netanyahu'nun Likud partisinin ise 21 sandalye elde edeceği tahmin edildi.

Ancak muhalefet partilerinin de tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu nedenle seçim sonuçlarının ardından koalisyon görüşmelerinin belirleyici olması bekleniyor.

SEÇİMİN EN BÜYÜK TARTIŞMALARINDAN BİRİ ASKERLİK

İsrail'deki seçimlerin önemli tartışma başlıklarından birini ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulması oluşturuyor.

İsrail ordusunun personel ihtiyacı sürerken dini eğitim gören bazı kesimlere tanınan askerlik muafiyetleri, Netanyahu hükümetinin ortakları arasında da anlaşmazlığa yol açtı.

Yargı düzenlemeleri, Gazze'deki savaşın sonuçları, güvenlik politikaları ve Netanyahu'nun yönetimine yönelik eleştiriler de seçim kampanyasının başlıca konuları arasında yer aldı.

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